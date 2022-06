Der neue Beach Club in der Therme Euskirchen

In diesem Sommer entdecken die Gäste den Paradise Beach der Therme Euskirchen völlig neu. Seit Beginn des Jahres ist hier ein neuer Lieblingsplatz mit feinem Sand unter den Füßen und im Schatten echter Südseepalmen entstanden. 3.600 Pflanzen wurden zusätzlich für den neuen Beach gesetzt. Eine kühle Erfrischung und ein fruchtiger Cocktail an der Beach Bar oder im neuen Infinity Pool, chillige Musik, zwischendurch ein angenehmer Saunagang – das ist das perfekte Sommer Spa mit Urlaubsfeeling. Die Gäste flanieren auf dem neuen Holzsteg über den Thermensee. So gelangen sie vom Palmenparadies direkt zum Paradise Beach, den beeindruckenden Ausblick gibt es inklusive. Ein weiteres sommerliches Urlaubshighlight.

× Erweitern Foto: Thermen & Badewelt Euskirchen GmbH

Sommerwellness. Beach-Club. Summerfeeling für die ganze Familie.

Die neue Textilsauna am Beach hat eine Temperatur von 65-70 Grad und bietet den Blick durch das Panoramafenster in den Thermengarten. Helle Naturhölzer dominieren zur Farbe Weiß. „Mit der Textilsauna ist der Grundstein für die „World of Textile Wellness“ gelegt. Ein tolles Erlebnis, das unser Angebot bereichert und dem noch einiges folgen wird,“, so Head of Therme Euskirchen und COO der Thermengruppe Josef Wund Uwe Barth.

Neben den attraktiven Neuheiten gibt es in diesem Jahr auch erstmalig ein Sommerprogramm für Familien. In den Sommerferien (NRW und Rheinland-Pfalz) öffnet die Therme das Palmenparadies und den Beach für Jung und Alt. Daneben sind einige Specials wie die „Summer Paradise Party“ am 30. Juli geplant.

Weitere Informationen zum Sommerprogramm am neuen Paradise Beach findet ihr hier: www.badewelt-euskirchen.de

Uwe Barth, Head of Therme Euskirchen und COO der Thermengruppe Josef Wund, freut sich mit seinem rund 80-köpfigen Team auf diesen Thermensommer: „Ich bin glücklich, dass wir für unsere Gäste eine neue Sommerlocation entstehen lassen. Hier erleben sie Ibizafeeling ohne lange Flugzeiten. Für jeden wird das Richtige dabei sein.“ Seit Jahresbeginn haben rund 60 KollegInnen aus 12 Gewerken am neuen Beach Club in Euskirchen gearbeitet: „Endlich wieder etwas Leichtigkeit und Entspannung erleben, schöne Momente haben, die Sonne genießen, einen Drink am Beach trinken…“ Uwe Barth und seine Truppe freuen sich auf alle Thermengäste, die Sommer-Wellness in ihrer Wohlfühloase erleben möchten.

× Erweitern Foto: Thermen & Badewelt Euskirchen GmbH

Frische Kräuter und Sommersauna

Selbstverständlich genießen die Gäste im Sommer auch die Entspannung in den türkisblauen Lagunen, die zahlreichen Sprudelliegen oder die Quellen der Gesundheit, die Kraft und Energie schenken. Die thematisierten Saunawelten der Vitaltherme laden zu einer Reise in ferne Länder und Kulturen. Auch das Thema Sommersauna, gesundheitlich zu empfehlen, ist immer beliebter. Die Aufgüsse und Zeremonien sind an die sommerlichen Temperaturen angepasst, hier dominieren frische Kräuter und Zitrusfrüchte.

Die Therme Euskirchen hat sich in diesem Sommer wieder ein Stück weit neu erfunden. Entstanden ist eine Sommerlocation, die das Erholungsangebot in der Region – zwischen Rheinland und Eifel – bereichert. Auch ein starkes Zeichen von unternehmerischem Einsatz der Thermengruppe Josef Wund.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!