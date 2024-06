Im Kölner Zoo „auf die Pirsch gehen“

Im Kölner Zoo findet sich schnell Anschluss! Das ist nicht nur das Motto des großen Single Abend, der an diesem Freitag erstmals im Zoo stattfindet. Sondern auch das Credo vieler Tiere, die als Duo das Leben genießen. Im Reich der Vögel sticht Klunkerkranich-Mann „Erwin“ heraus. Selbst im stolzen Kranich-Alter von Mitte 50 geht der rüstige Herr regelmäßig stelzend auf die Balz. Seine aktuelle Errungenschaft ist eine deutlich jüngere Artgenossin, die ihm anscheinend Flügel für den siebten Frühling verleiht. Wer kann, der kann!

Um einen möglichst geeigneten Partner zu finden, setzt jede Tierart andere Bewertungskriterien ein. Pinguine begeistern sich für einen Partner mit möglichst großen Körpermaßen und einer dicken Fettschicht. Während der Aufzucht benötigt der Nachwuchs riesige Mengen an Fisch und anderen Meerestieren, sodass die Eltern kaum selbst zum Fressen kommen. Nur entsprechend dicke Eltern sind in der Lage, diese sehr zehrende Zeit unbeschadet zu überstehen. Ihren Partner finden sie im Gedränge der Brutkolonie übrigens vor allem über die Stimme. Vor dem Nest begrüßen sich die Paare mehrfach täglich mit lauten, ekstatischen Rufen. Dabei gilt: je kräftiger, desto lauter.

Eher von der ruhigen Sorte sind der Kölner Flusspferdmann „Albert“ und seine „Jenny“. Seit vielen Jahren teilen sie sich verlässlich das Leben und die Becken im Hippodom. Auch im Elefantenpark geht man zusammen durch dick und dünn. Bestes Beispiel dafür ist „Marlar“, der erste jemals in Köln geborene Elefant. Sie ist zum zweiten Mal trächtig. Werdender Vater ist der im Sommer 2022 in den Kölner Zoo gezogene Bulle „Tarak“. Bereits wenige Monate nach seiner Ankunft hatte es bei „Marlar“ und „Tarak“ mit Folgen „gefunkt“, sodass die Zooverantwortlichen froher Hoffnungen sein können.

Den Nachwuchs bereits erfolgreich zur Welt gebracht haben die Bewohner des Raubkatzenbereichs. Das alteingespielte Duo bei den Asiatischen Löwen, „Navin“ und „Gina“, ist seit Januar Eltern dreier Jungtiere. Es ist der erste Wurf der beiden – die kleinen Löwen entwickeln sich prächtig und sind für die Gäste regelmäßig auf der Außenanlage zu sehen.

Auch in direkter Nachbarschaft, bei den Amurtigern, hat die Zweisamkeit Folgen. Katze „Katinka“ und Kater „Sergan“ haben momentan alle Tatzen voll zu tun mit ihren zwei Jungen. Sie kamen Mitte April zur Welt und sind derzeit noch in den hinteren Bereichen der Tigeranlage. „Katinka“ war erst vergangenen Sommer aus dem Zoo Nürnberg nach Köln gezogen. Und das in eindeutiger Liebesmission, schließlich sind Amurtiger stark vom Aussterben bedroht. Auftrag erfüllt!

Homo Sapiens, die zum ersten Single Abend im Kölner Zoo kommen, müssen sich Gott sei Dank keinen Kopf um den Arterhalt machen. Sie können stattdessen ganz einfach einen entspannten Abend bei Long Drinks, Musik, Speeddatings und Führungen zum Liebesleben der Tiere verleben. Und wer weiß: Vielleicht findet der ein oder andere just im Zoo „Hasi“ oder „Mausi“ fürs Leben.

Für Musik zum Single Abend im Zoo sorgen die „Veedelsperlen“. Sie spielen um 20.30 Uhr auf der Terrasse am Alten Elefantenhaus. Im Jahr 2022 feierten die „Veedelsperlen“ ihre ersten Bühnenauftritte. Seitdem haben sie sich einen besonderen Ruf in der Kölner Musikszene erarbeitet. Ob klassisch kölsche Klänge oder Dance-Hits, die „Perlen“ beherrschen ihr Metier. Sie sind stolz darauf, sich als die wohl größte “Görlsband” der Welt zu bezeichnen, zählt die Band doch stolze 140 Sängerinnen.

Auf einen Blick:

• Single Abend im Kölner Zoo am 21. Juni 2024, 18.30 bis 22.30 Uhr

• nur für Singles ab 18 Jahren

• Begrüßung und Einstimmung mit „Gin de Cologne“-Welcome Drink; dann erhält jeder Gast – auf Wunsch – einen farblichen Anstecker nach Wahl: „Rot“ für Frau gesucht, „Blau“ für Mann, „Gelb“ für gesuchtes Geschlecht egal

• danach geht’s in den Zoo mit seinen mehr als 10.000 Tieren und vielen lauschigen Plätzchen

• der Zoo bietet verschiedene Kurzführungen, Info-Mobile, Speed-Datings, Kennenlern-Spots, Lounge Musik, Konzert der „Veedelsperlen“ und natürlich ein Gastro-Angebot

Tickets unter www.koelnerzoo.de

