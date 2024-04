v.l.n.r.: Jochen Gasser (Veranstalter Jeck im Sunnesching) - Nils Schreiber (Miljö) - Björn Lindert (Inhaber X4Kids) - Juri Rother (Planschemalöör) - Martin Becker (Sharky Schwimmschule) - Thomas Deloy (Gaffel, Initiator Jeck im Sunnesching)

Jetzt haben die Kids ihr eigenes Sommerfestival! Am 7. September 2024 findet die Premiere von Jeck im Sunnesching för Pänz statt und verspricht ein unvergessliches Erlebnis für Kinder und Familien.

Angesichts der großen Nachfrage nach einem speziellen Kinderangebot wurde dieses neue Event von den Jeck im Sunnesching-Machern ins Leben gerufen, um den jüngsten Jecken ein unvergessliches Festivalerlebnis zu bieten. Gastgeber sind Sharky Schwimmschule und x4kids – Das EntdeckerCamp.

Die Lieblingsbands der Kids sind dabei. Mit Auftritten von Kasalla, Miljö und Planschemalöör ist beste Stimmung garantiert. Doch das ist noch nicht alles! Die Kinder-Cheerleader des 1. FC Köln werden mit ihrer mitreißenden Performance für Begeisterung sorgen, während DJ Cem die Kleinen und Eltern mit seinen besten Beats zum Tanzen bringt.

Ein buntes Rahmenprogramm rundet das Angebot ab, das von den Moderatoren Miriam Valdivieso und Pänz-Co-Moderatorin Lotta Fabian präsentiert wird.

Es gibt eine Vielzahl von Ticketoptionen, darunter rabattierte „Familien Tickets“ sowie Kindergeburtstag & Fründe Partyticket für Gruppen von 10 Personen. Ein Kindergeburtstag & Fründe Partyticket bedeutet Zugang für 8 Kinder und 2 erwachsene Begleitpersonen. Natürlich können auch mehrere 10er Tickets erworben werden, wenn die Gruppe größer ist. Ideal, um im Rahmen des Events einen Kindergeburtstag oder einfach eine Kinder-Party im Festival mit den besten Freunden im exklusiven Bereich zu feiern.

Nils Schreiber von Miljö zeigt sich begeistert: „Schön, dass endlich auch mal Kids jeck im Sunnesching sein dürfen und ins bunte Spektakel einbezogen werden. Das hat bisher gefehlt. Wir freuen uns sehr drauf!“

Jeck im Sunnesching för Pänz findet am 7. September statt, Einlass ist ab 11 Uhr und das Programm geht und 12:30 Uhr los. Das Ende ist für 15:30 Uhr geplant.

Der Vorverkauf startet am 9. April 2024 um 12 Uhr und Tickets sind unter https://jeckimsunnesching.ticket.io erhältlich.

Schneller als die letzten Jahre gingen die Tickets für Jeck im Sunnesching der Großen weg. Das Festival am 7. September 2024 im Kölner Jugendpark ist ausverkauft. Kein Wunder. Denn es ist das kölsche Sommerfestival, bei dem Rheinländer das machen, was ihnen im Blut liegt: Kölsche Musik abfeiern, singen, schunkeln und verkleiden.

Aber es gibt noch Karten für Jeck im Sunnesching in Bonn. Die Rheinaue steht in Sachen Stimmung und Atmosphäre dem Kölner Jugendpark nichts nach. Am 31. August 2024 stehen in der Rheinaue alle Größen der kölschen Musik auf der Bühne: Brings, Kasalla, Cat Ballou, Paveier, Miljö, Grüngürtelrosen, Lupo, Planschemalöör, Druckluft, Stadtrand, Kempes Feinest, Rhythmussportgruppe und Björn Heuser.

Wer dennoch in Köln feiern möchte, geht in die zahlreichen Kneipen, Eventlocation und Brauhäusern oder zur offiziellen Aftershowparty im Theater am Tanzbrunnen, direkt im Anschluss an das Festival im Jugendpark. Auch dieses Lineup kann sich sehen lassen. Es treten auf: Kasalla, Planschemalöör, Druckluft, Kempes Finest und Rheinveilchen. DJ Kapellmeister sorgt zudem für eine unvergleichliche Stimmung bis in die frühen Morgenstunden.

Tickets gibt es über https://jeckimsunnesching.ticket.io. Für das Festival in Bonn sind neben Einzeltickets noch vergünstigte Gruppentickets für 5 oder 10 Jecke verfügbar.

Alle Infos unter: www.gaffel.de/jeckimsunnesching

