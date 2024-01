Jubiläum für den Pänz-Pokal

Fast 1.000 Pänz bescheren dem Pänz-Pokal im Jubiläumsjahr einen Teilnehmerrekord

Die fünfte Jahreszeit ist im vollen Gange, und während sich die Jecken mit zahlreichen Sitzungen bereits auf den Höhepunkt der Session einstimmen, findet im Kölner Einkaufsbahnhof ebenfalls wieder ein beliebtes Karnevals-Highlight statt.

Vom 29.1. bis zum 2.2. heißt es wieder „Dänz like Pänz“ und insgesamt 30 Kinder- und Jugendtanzgruppen verwandeln den Kölner Einkaufsbahnhof eine Woche lang in eine karnevalistische Hochburg. Das Finale und damit der Höhepunkt des Pänz-Pokals findet in diesem Jahr am 5.2. statt. Dabei stellt 2024 ein Jubiläumsjahr dar und der 20. Pänz-Pokal verspricht, ein ganz besonderes Spektakel zu werden. Unter den Vereinen aus Köln und dem Umland finden sich in diesem Jahr sowohl „alte Hasen“ als auch Neulinge, die ihre Choreografien vor großem Publikum vorführen.

Im Jubiläumsjahr können Besucherinnen und Besucher nicht nur eine Woche lang die Aufführungen der geschickten Nachwuchstänzerinnen und -tänzer bestaunen, sondern in der C-Passage des Hauptbahnhofs zudem eine Reise durch die Geschichte des Pänz-Pokals erleben, inklusive der Chance auf attraktive Gewinne. An der Veranstaltung, die wie jedes Jahr von Mein_EinkaufsBahnhof organisiert wird, nehmen in dieser Session 30 Vereine aus Köln und dem Umland mit fast 1.000 Pänz teil, was dem Pänz-Pokal einen neuen Teilnehmerrekord bei der LIVE-Veranstaltung beschert.

In der Woche vom 29.1. bis 2.2. verwandelt der Pänz-Pokal den Kölner Einkaufsbahnhof wieder in eine große Karnevalsfeier. An jedem Tag führen zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr insgesamt sechs Vereine ihre über Monate einstudierten Gardetänze den Zuschauenden vor. Nach der Begrüßung und Eröffnung am 29.1. ab 16:50 Uhr starten „De Pänz vum Rhing“ der TG Kölner Rheinveilchen mit dem ersten Tanz des diesjährigen Pänz-Pokals. Die Moderation der Veranstaltung erfolgt in diesem Jahr u. a. von den Pänz der Kinder- und Jugendtanzgruppe der EHRENGARDE der Stadt Köln, die ebenfalls am Dienstag auf der Bühne stehen und dem Publikum eine Vorstellung darbieten. Die Fans bekommen die Highlights des Tages zudem auf dem Instagram-Kanal „@paenzpokal_official“ vom bekannten Pänz-Pokal-Gesicht Anna Lena präsentiert und können hier an einem Gewinnspiel teilnehmen. „Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr mit so vielen Kindern wie nie zuvor live vor Ort den 20. Pänz-Pokal zu feiern. Der Pänz-Pokal ist in all den Jahren zu einer Institution des Kölner Karnevals geworden, was nicht nur die vielen Anmeldungen, sondern auch die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer jedes Jahr bekräftigen“, sagt Stefanie Toloszycki, Werbereferentin für die Region West der Marketinggesellschaft der bundesweiten Einkaufsbahnhöfe GmbH.

Am 5.2., eine Woche vor Rosenmontag, findet das Finale des Pänz-Pokals statt, das in diesem Jahr direkt von mehreren bekannten Gesichtern Kölns begleitet wird. Ein Highlight ist die Live-Perfomance der kölschen Band ALUIS, die ihren brandneuen Hit zum Pänz-Pokal zum Besten gibt, nachdem traditionell das große Gruppenfoto mit allen teilnehmenden Pänz auf der Domtreppe gemacht wurde. Außerdem führt niemand Geringeres als Robert Greven, Moderator und Gründer von „DAT KÖLSCHE HÄTZ“, durch die finale Veranstaltung.

Insgesamt werden fünf Gewinnervereine ausgelost und fünf Tageslieblinge gekürt. Die Tageslieblinge werden dabei vom Publikum auf der Instagram-Seite durch Likes gewählt. Die ersten drei glücklichen Gewinner präsentieren zudem beim großen Finale noch einmal ihre Choreografien. Zu gewinnen gibt es in diesem Jahr unter anderem für Platz eins 50 Tickets für die DB Regio Tribüne des Schull- und Veedelszöch. Weitere Tickets hierfür werden in den sozialen Medien unter allen Teilnehmenden, die sich an der Abstimmung der Tageslieblinge beteiligen und die jeweiligen Postings auf Instagram oder Facebook kommentieren, ausgelost.

Unterstützung erhält der Pänz-Pokal von vielen Geschäften des Kölner Einkaufsbahnhofs und begleitend zur Aktion gibt es spezielle Pänz-Pokal-Produkte sowie attraktive Rabatte. Hierzu zählen in diesem Jahr Kamps, Ida & Frida, Früh Kölsch und Meisterbock.

Weitere Infos rund um die Aktion, die Mieter, die die Aktion unterstützen, die Vereine und Termine finden Sie online unter: https://paenzpokal.einkaufsbahnhof.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!