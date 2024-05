Kölner Beitrag weltweit on Air

Der Kölner Zoo hat heute mit einer Panel-Diskussion an der ersten digitalen Weltartenschutz-Konferenz teilgenommen. Sie findet am heutigen 15. Mai ganztägig auf allen Kontinenten statt. Initiator ist Reverse the Red, eine Initiative der Weltnaturschutzunion (IUCN) zusammen mit dem Weltzooverband (WAZA). Der Kölner Zoo ist aktiver Programmpartner und hat den Kongress in verschiedenen Gremien maßgeblich mitinitiiert.

Ziel der globalen Digital-Veranstaltung mit 24-Stunden-Livestream, Social Media-Formaten und Online- und Präsenz-Veranstaltungen ist es, unterschiedlichste Akteure aus vielen verschiedenen Ländern zusammenzubringen – und damit für neue Ideen, neue Synergien und neuen Schwung für den Artenschutz zu sorgen. Der Kölner Zoo hat heute mit verschiedenen Aktionen und Programmpunkten für ebenjene Anregungen und Impulse gesorgt. Herzstück des Kölner Beitrags war eine Panel-Diskussion, zu der die Zoo-Vorstände Prof. Theo B. Pagel und Christopher Landsberg eingeladen hatten.

Unter dem Titel „Biodiversität geht uns alle an – gemeinsam für den Artenschutz“ kamen prominente Sprecher für Vorträge und Diskussion zusammen. Auf dem Podium saßen: Prof. Theo B. Pagel, Direktor des Kölner Zoos, Sabine Riewenherm, Präsidentin des Bundesamts für Naturschutz, William Wolfgramm, Umweltdezernent der Stadt Köln, Frank Schätzing, Bestseller-Autor, Prof. Dr. Thomas Ziegler, Kurator des Zoo-Aquariums, und Dr. Matthias Markolf, Artenschutzkoordinator des Kölner Zoos.

Sie alle berichteten aus individueller Perspektive über die Bedeutung des Biodiversitätserhalts, Rahmenbedingungen für erfolgreichen Artenschutz und Erfolgstories aus der Welt der Zoos. Der Beitrag von Sabine Riewenherm war im Stream der Species Survival Commission (SSC) der Weltnaturschutzunion (IUCN) weltweit live zu verfolgen.

Der Kölner Zoo ist seit vielen Jahren einer der Tempomacher bei weltweiten Artenschutz-Anstrengungen. Hier einige Meilensteine:

• Auf einer vom Kölner Zoo organisierten Konferenz beschlossen Zoodirektoren aus ganz Europa vor mehr als 40 Jahren die Gründung der Europäischen Erhaltungszucht-Programme. Sie sind bis heute die Basis für Erhaltungszuchterfolge, ohne die Przewalskipferde, Goldgelbe Löwenäffchen, der Waldrapp und ca. 200 weitere Arten schon ausgestorben wären.

• Die Biologen des Kölner Zoos arbeiten mit Forschungseinrichtungen, Naturschutzverbänden und Regierungsvertretern in aller Welt zusammen, um Artenschutzvorhaben weiterzuentwickeln. Auf dieser Basis konnten über die vergangenen Jahre z.B. Schutzzonen für bedrohte Tiere im mittelamerikanischen Staat Belize eingerichtet, hochseltene Philippinenkrokodil-Jungtiere aus Köln in ihr Ursprungsgebiet rückgeführt oder die Erforschung der seltenen Schwarzfußkatze im südlichen Afrika durchgeführt werden.

• Allein zwischen 2009 und 2023 hat der Kölner Zoo 2,6 Mio. Euro aus seinem Budget dafür bereitgestellt. Mit dem vor kurzem aufgelegten Artenschutz-Euro, der in jede Erwachsenen-Tageskarte inkludiert ist und automatisch in die Zoo-Artenschutz-Arbeit fließt, konnten diese Mittel verdoppelt werden.

• Gemeinsam mit nationalen und internationalen Partnern wurden durch die Arbeit des Kölner Zoos bereits rd. 60 bedrohte Arten auf die schützenden Anhänge des Washingtoner Artenschutzübereinkommens gebracht.

www.koelnerzoo.de/artenschutz

