Dave Ulmer feierte im Mai 2000 die Möglichkeit privater Nutzung von GPS-Geräten mit dem ersten Geocache, den er bei Portland im US-Staat Oregon versteckte. Seither können Fans weltweit nach rund drei Millionen aktiven Geocaches suchen. In Zeiten von Corona hat das Outdoor-Hobby neuen Auftrieb bekommen.

Geocaching ist eine moderne Schnitzeljagd, bei der ein Schatz oder etwas Ähnliches versteckt wird, das man durch Lösen verschiedenartiger Denksportaufgaben und Rätsel finden kann. Die Lösung ergibt jeweils Koordinaten, die zu einem nächsten Rätselpunkt oder zu dem unter GeocacherInnen auch „Final“ genannten letzten Versteck führen. Der Start liegt an einem Punkt aus, dessen Koordinaten vorab bekannt gegeben werden. Für die Verstecke gibt es grundsätzlich keine Grenzen und auch die Wahl der Verstecke zeugt oft von großer Fantasie und Einfallsreichtum. Allerdings sind Geocaches, die zu sehr in die Natur eingreifen unerwünscht. Alleine in Deutschland gibt es über 400.000 der versteckten Schätze.

× 1 von 3 Erweitern Michael Madauss × 2 von 3 Erweitern Michael Madauss × 3 von 3 Erweitern Michael Madauss Prev Next

Am Zielort befindet sich meist ein Behälter, in dem sich ein Logbuch befindet und manchmal auch Tauschgegenstände enthalten sind. Im Logbuch können TeilnehmerInnen ihren Fund dokumentieren. Es gibt zudem virtuelle Caches, bei denen weder ein Behälter noch ein Logbuch vorhanden ist oder auch Earth Caches, die spezielle geologische Phänomene markieren.

× Geocaching Kölner Illustrierte

Auf dem Internetportal www.geocaching.com werden alle aktiven Geocaches weltweit angezeigt und mit Schwierigkeitsgraden und Größe des Fundobjektes beschrieben. Um die Website zu nutzen, benötigt man einen Account mit kostenloser Anmeldung. Eine Premiummitgliedschaft eröffnet mehr Möglichkeiten. Für die Suche benötigt man kein GPS-Gerät. Es reicht auch eine App auf dem Smartphone. Wer sich dem Geocaching intensiver widmen möchte, sollte sich jedoch ein GPS-Gerät anschaffen. Es gibt einige AnbieterInnen, die für Gruppen oder auch individuelle Personen vorbereitete Geocaching-Events anbieten.

Infos und Veranstalter-Auswahl

www.geocaching.com Die offizielle Geocaching-Datenbank setzt Standards und listet aktive Geocaches weltweit. Die einfache Mitgliedschaft ist kostenlos. Premiummitgliedschaft: 29,99 Euro.

www.geheimpunkt.de Geheimpunkt bietet Events, bei denen MitarbeiterInnen die TeilnehmerInnen persönlich mit Ausrüstung versorgen. Logistisch begleitet wird aber auch die Durchführung auf eigenen Handys. Je nach Event, z.B. JungesellInnen-Abschiede, können individuell gefüllte Schatzkisten geordert werden.

www.querfeldeins.org Geocaching, Betriebsausflüge, Krimi-Geocaching u.v.m.

www.cityhunters.de Bei Cityhunters steht der Wettlauf gegen die Zeit im Fokus von Geocaching-Teamevents. Anstelle von Logbüchern oder Schätzen gibt es auf Wunsch Medaillen.

www.stadtrallye.de Schatzsuche in Innenstadt-Gebieten verschiedener Städte. Bei vielen Geocaching-Anbietern wird.