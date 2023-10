Neue Eintrittspreise in den KölnBädern

Aufgrund des starken Anstiegs der Kosten für Energie, Material, Personal etc. ist eine Tarifanpassung für die Angebote der KölnBäder GmbH notwendig. Sowohl in den Bädern als auch für die Saunabereiche ändern sich die Preise zum 1. Januar 2024. Für Eis im Lentpark tritt die Anpassung zum 1. November 2023 in Kraft.

„Es ist uns im Sinne der Sozialverträglichkeit sehr wichtig, vor allem die Eintrittspreise für Kinder und Jugendliche in allen Bädern und im Eisbereich kaum spürbar, um maximal 20 Cent anzupassen. Auch die KölnPass-Rabattierung für Eis- und Badbesuche wird weiterhin im gewohnten Umfang gewährleistet“, erläutert Claudia Heckmann, Geschäftsführerin der KölnBäder GmbH. „Die Tarife für Erwachsene werden im Badbereich um maximal 60 Cent angehoben.“

Der Saunabereich, der besonders energiebedürftig ist und nicht in die Daseinsvorsorge fällt, ist von den Preisanpassungen etwas stärker betroffen. Ebenfalls angepasst werden die Parkkosten an allen Standorten mit bewirtschaftetem Parkplatz.

Ausgewählte Änderungen im Überblick:

Zum 1. November 2023 zahlen Erwachsene für einen Besuch des Eisbereiches im Kurztarif (zwei Stunden) 70 Cent und zum Normaltarif oder für die EisParty einen Euro mehr. Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren zahlen in allen Tarifen 20 Cent mehr. Die Preise für Kinder unter sechs Jahren bleiben mit einem Euro (Kurztarif) bzw. 1,60 Euro (Normaltarif) gleich.

Ab dem 1. Januar 2024 gelten in den Bädern der KölnBäder GmbH folgende neue Preise:

Für einen Badbesuch im Agrippabad (Tagestarif) und in den Kombi- und Hallenbädern werden maximal 50 Cent mehr erhoben. Jugendliche zahlen in Kombi- und Hallenbädern 10 Cent mehr, im Agrippabad 20 Cent mehr. Der Eintrittspreis für das Naturfreibad Vingst steigt um 40 Cent, der 2,5-Stundentarif im Agrippabad wird für Erwachsene 60 Cent teurer, für Jugendliche 10 Cent. Die Preise für Kinder unter sechs Jahren bleiben konstant.

Ebenfalls angepasst werden die Preise der Vorteilskarten ab dem 1. Januar 2024. Die Silber Karte, mit der ein Rabatt von 10 Prozent verbunden ist, kostet 75 Euro. Die Gold Karte (Rabatt von 15 Prozent) kostet 200 Euro, die Platin Karte (Rabatt von 20 Prozent) 380 Euro.

Der Besuch der Saunalandschaft des Agrippabades verteuert sich für Erwachsene ab dem 1. Januar 2024 für den 4-Stundentarif um 2,90 Euro (Jugendliche ab 6 Jahren um 1,30 Euro), in den anderen Saunalandschaften um zwei Euro (Jugendliche um 60 Cent).

Die Parktarife werden im Zuge der Tarifanpassung an allen Standorten mit bewirtschaftetem Parkplatz ab dem 1. Januar 2024 ebenfalls geändert und einander angeglichen.

Für die Anpassungen bittet die KölnBäder GmbH um Verständnis und freut sich auf den Besuch ihrer Gäste.

