Das Gaffel am Dom bietet am Karnevalssonntag ein besonderes Familienereignis. Beim Kamellebüdchen feiern Kids und Teens mit ihren Eltern und erleben den Schull- un Veedelszöch im Brauhaus und auf der Tribüne direkt am Zugweg.

Das Kamellebüdchen findet von 12 bis 17 Uhr statt. Der Gaffel am Dom-DJ legt die besten Karnevals- und Chart-Hits auf. Der Eintritt ins Brauhaus ist kostenfrei.

Das Highlight ist die Tribüne des Gaffel am Dom, die während der Schull- und Veedelszöch geöffnet ist und eine hervorragende Sicht auf die teilnehmenden Gruppen bietet. Einlass zur Tribüne ist um 13.30 Uhr. Der Zug wird etwa von 14.30 bis 17 Uhr am Gaffel am Dom vorbeiziehen. Der Eintritt zur Tribüne beträgt 5 Euro pro Person.

Weitere Infos: gaffelamdom.de

