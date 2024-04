So viel mehr als ein Freizeitpark

Die Feiertage im Mai bieten die ideale Gelegenheit für einen Besuch im größten Freizeitpark der Niederlande. Am besten direkt kombiniert mit einem Kurzurlaub, denn so lassen sich Natur, Spiel, Spaß, Action und Entspannung wundervoll verbinden. Entdecken Sie den angrenzenden Nationalpark, genießen Sie wertvolle Familienzeit im Ferienpark und erleben Sie die unzähligen Attraktionen und Shows im Freizeitpark. Die frühlingshaften Feiertage schenken Ihnen eine märchenhafte Reise.

Die herrlich blühenden Frühlingsblumen machen Efteling noch bunter und schöner. Die wärmende Frühjahrssonne, die Lebendigkeit und Frische, die grünen Bäume, die Tiere, das alles macht den Besuch in Hollands größtem Freizeitpark noch besonderer. Die Feiertage im Mai (Tipp: Der 30. Mai ist kein Feiertag in den Niederlanden) eignen sich perfekt für einen Tagesausflug, aber vor allem auch für einen Kurzurlaub. Denn Efteling ist viel mehr als einer der größten Freizeitparks in Europa. Efteling bietet zudem unterschiedliche Übernachtungsmöglichkeiten mit zwei Ferienparks und dem Efteling Hotel, die idealer Ausgangspunkt für die Tage im Freizeitpark, aber auch für Erholung und entspannte Spaziergänge im Nationalpark “Loonse en Drunense Duinen“ sind. So wie im Freizeitpark selbst lassen sich in der Provinz Noord-Brabant viele kleine und große Schätze entdecken. Die Kombination aus Parkerlebnis, Natur, Kultur und Entspannung macht das besondere Kurzurlaubsziel, nur rund 2,5 Stunden Fahrzeit von NRW entfernt, aus.

Ehe es mit dem Dive Coaster Baron 1898 oder der stählernen Looping-Achterbahn Python auf rasante Fahrt geht, tanken Sie im Efteling Loonsche Land Kraft und Energie, atmen tief durch am Rande des Naturschutzgebietes und erkunden die kleinen und großen Schätze für die Kinder wie die Schnitzeljagd “Spur der Findlinge” oder die vielen Natur-Spielplätze.

Inmitten der Wälder, der weiten Heidelandschaften, der Dünen und Schafweiden starten Sie gemütlich in den Tag, bevor Sie gemeinsam unvergessliche Momente erleben. So wie auf Fata Morgana, wo die Geschichten aus 1001 Nacht zum Leben erwachen, in Symbolica, in diesem wundervollen Palast, in dem nichts so ist, wie es scheint, oder auf der heiteren Familienachterbahn Max und Moritz, wo die beiden Lausbuben ihre Streiche aushecken. Es ist der große Spaß für die ganze Familie.

Wer sich vor der beeindruckenden Show Aquanura, der größten Wassershow Europas, die eine spektakuläre Symbiose aus Wasser, Feuer und Licht zeigt, noch ein wenig abkühlen möchte, der ist im Badhuys des Ferienparks Efteling Bosrijk bestens aufgehoben. Der wundervoll detailverliebte Indoor-Wasserspielplatz für die kleinen Gäste in Efteling Bosrijk überzeugt mit vielen Spielelementen. Ein Wasserabenteuer, bevor es dann nochmal rein ins Freizeitpark-Erleben geht.

Der Ferienpark Efteling Bosrijk wurde in einen bestehenden Wald gebaut, was sich in der natürlichen Wegeführung wiederfindet. Hier gibt es luxuriöse und stilvolle Ferienhäuser, Familienzimmer und Gruppenunterkünfte für bis zu 24 Personen. Die hochwertigen Ferienhäuser befinden sich direkt am See, mitten im Wald oder in einem kleinen heimeligen Dorf mit Dorfplatz.

Gastronomie und Entertainment sind auch in den Ferienparks geboten – bis in die Schlafzimmer mit den süßen Schlafmützen für die kleinen Gäste zieht sich das faszinierende Efteling-Erlebnis. Es ist schon sehr besonders, wenn Sandmännchen Klaas Vaak am Abend seine Geschichten vorliest und anschließend auf seiner Eule Uhu Huhu zu den Kindern über die Häuser fliegt und Schafsand streut, der Klein und auch Groß schönste Träume beschert ...

Neben den beiden Freizeitparks verzaubert auch das Efteling Hotel mit seinen detailverliebten Themensuiten. Egal, für welche Unterkunft Sie sich entscheiden, jeder bekommt während des gesamten Aufenthalts den kostenlosen Eintritt in den Freizeitpark und eine halbe Stunde früheren Zugang zum Freizeitpark (Kinder bis einschließlich 3 Jahren reisen kostenlos mit).

Frühlingstage in Efteling bieten eine unvergessliche Zeit mit Familie oder Freunden. Mit viel Action, Spaß, aber auch Natur und Erholung. Nutzen Sie die Zeit im Freien, genießen Sie die Weite und Unberührtheit der Natur. Ein wunderbares Spiel zwischen Momenten zum Staunen, der Faszination, des Mutes und zum Träumen.

Die Urlaubstage bieten Entertainment und Magie nicht nur im Freizeitpark, sondern während des gesamten Aufenthalts. Die Vielfalt an Attraktionen, Shows und Aktivitäten macht Efteling ideal für Familien. Die Familienzeit im Frühjahr in unserem niederländischen Nachbarland schafft gemeinsame Erinnerungen, die bleiben. Lassen Sie sich verzaubern in dieser Welt voller Wunder.

Efteling zählt als größter Freizeitpark der Niederlande auch zu den beliebtesten und größten in Europa. Auf 72 Hektar erstreckt sich für die Besucher eine Welt voller Wunder. Groß und Klein erleben Fantasie und Faszination, ebenso wie Action und Nervenkitzel. Die verschiedene Parkareale bieten mit abwechslungsreichen Attraktionen und Shows ein spannendes, bezauberndes und vielfältiges Angebot für jede Altersgruppe. Seit seiner Eröffnung 1952 prägen der Märchenwald und die weitläufigen Spazierwege, Wald- und Wasserflächen den unverkennbaren Charme von Efteling. Der Freizeitpark ist ganzjährig, an 365 Tagen geöffnet – zu jeder Jahreszeit übt er einen besonderen Reiz auf seine Gäste aus.

Seit einigen Jahren empfiehlt sich der Park als internationale Ausflugs- und Reisedestination. Aktuell gehören zwei Hotels und zwei Ferienparks zum Efteling Theme Park Resort. Die Eröffnung des Efteling Grand Hotels, das Luxus und modernen Komfort vereinen wird, ist für 2025 geplant.

Freizeitpark Efteling, Europalaan 1, 5171 KW Kaatsheuvel, Niederlande

