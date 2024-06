Sommer, Sonne, Medien-Spaß

Die sk stiftung jugend und medien der Sparkasse KölnBonn bietet mehr als 60 kreative Medien-Workshops für 8- bis 16-Jährige in den Sommerferien an. Die Palette ist groß: Angefangen bei Basics zum ersten eigenen Smartphone, Windows, Office und dem Schreiben am PC mit 10 Fingern reicht sie über Filmdreh, Gaming mit Minecraft, Programmieren mit Python, C++, Java oder JavaScript, Musikproduktion, Web & Design, Fotografie bis hin zu Robotik, KI und Virtual Reality. Die Kurse dauern 1-5 Tage, täglich 4 Stunden mit 8-12 Teilnehmenden und finden an den beiden zentralen Stiftungsstandorten im Kölner Mediapark oder in der Maximilianstraße in Bonn statt. Im Moment gibt es noch freie Plätze. Programm und Anmeldung über www.sk-jugend.de .

Hintergrundinformation Stiftung

Die sk stiftung jugend und medien der Sparkasse KölnBonn unterstützt junge Menschen dabei, die Welt der Medien besser zu verstehen, sich souverän in ihr zu bewegen und sie aktiv mitzugestalten. Seit 1976 informiert, berät und qualifiziert sie Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus der Region und unterstützt Pädagoginnen und Pädagogen. Ihre Schwerpunkte sind kreative Medienbildung und die Qualifizierung für die Medienbranche.

