Sommerrenntag am Samstag

Der Renntag der Kölner Gastronomie – Preis der Früh Brauerei am kommenden Samstag, 28. August, verspricht mit acht Rennen ab 11.30 Uhr ein Highlight zu werden. Unter anderem stehen zwei interessante Prüfungen für den Derbyjahrgang auf dem Programm. Daneben kommen auch im jüngsten Jahrgang verheißungsvolle Galopptalente an den Start. Für Kurzentschlossene haben die Tageskassen ab 10 Uhr geöffnet. Die schnellste und günstigste Adresse für ein Ticket bleibt der kölngalopp-Ticketshop unter tickets.koelngalopp.de oder die kölngalopp-App mit einer Preisersparnis von 2 Euro gegenüber der Tageskasse sowie ein VRS-Ticket für die An- und Abreise inklusive.

Premiere für Früh Kölsch als Renntagssponsor

Präsentiert wird der Renntag am 28. August erstmals von Früh Kölsch. Die Cölner Hofbräu P. Josef Früh KG ist seit Anfang des Jahres Gastronomie-Partner der Galopprennbahn in Weidenpesch. Auch am Renntag lädt das Brauhaus FRÜH „Em Tattersall“ mit seinem herrlichen Biergarten zum Verweilen unter den alten Linden ein.

Renntag der Kölner Gastronomie – Preis der Früh Brauerei, 28.08., 11.30h, Galopprennbahn Weidenpesch

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!