Spektakuläres Lichtermeer

Der Christmas Garden Köln präsentiert stolz die sensationellen Highlights seiner bald beginnenden neuen Saison! Ab dem 17. November heißt es im Kölner Zoo nach Einbruch der Dunkelheit wieder: innehalten, staunen über Lichtkunst auf höchstem Niveau und (vor-)weihnachtliches buntes Glück genießen. Der Christmas Garden Köln verspricht eine magische Reise durch zauberhafte Phantasiewelten und garantiert ein wundervolles Open-Air-Erlebnis für Groß und Klein.

Neue Highlights: Over The Rainbow, Magische Galaxie, Himmelsleite und viele mehr!

Kein Christmas Garden gleicht dem anderen, und jede Saison steht für ein einzigartiges, glitzerndes Gesamtkunstwerk. In diesem Sinne erleben die Besucher:innen die beeindruckende Anlage des Kölner Zoos diesmal wieder aus ganz neuen bezaubernden Perspektiven. Insgesamt mehr als 30 farbenprächtige Illuminationen säumen den Rundweg, darunter viele neue visuelle Highlights mit raffinierten Soundeffekten und musikalischen Untermalungen, von denen zahlreiche wieder von dem Komponisten und Sound-Designer Burkhard Fincke individuell arrangiert wurden. Verschiedene externe Lichtkünstler beeindrucken mit ihren exklusiv für die Christmas Garden gestalteten Lichtinstallationen und garantieren mit jeder neuen Saison eine ständige kreative Weiterentwicklung. Zudem sorgt der renommierte Lichtdesigner Andreas Boehlke seit der Premiere der Christmas Garden in Deutschland 2016 für die technische und kreative Umsetzung der Events. Besinnlichkeit, Muße und Entschleunigung bilden dabei das geschätzte Profil der Veranstaltung – fernab vom hektischen Trubel der (Vor-)Weihnachtszeit.

× Erweitern Foto: Christmas Garden / Markus Hauschild Ein wahres Lichtspektakel

Exklusiv im Christmas Garden Köln wird das Highlight Over the Rainbow zu bestaunen sein: Über eine Länge von 110 Metern sorgen bunte Lichtsäulen, die sich wie ein tanzender Regenbogen zu Musik bewegen, beim Publikum für gute Laune und unvergessliche Fotomomente. Die Fans des Christmas Garden Köln dürfen sich wieder auf das beliebte Glockenspiel mit seinem Paradies aus bunten Lichtkugeln freuen. Neu inszeniert ist auch das beeindruckende Lichtermeer auf einer Fläche von 900 Quadratmetern mit seinen 18.000 auf Musik programmierten Leuchtdioden. Die in diesem Jahr neue Magische Galaxie lädt zu einem Spaziergang zwischen scheinbar schwebenden Fantasiefiguren ein. Märchenhaft ragt eine sechs Meter hohe, weiß schimmernde Himmelsleiter bis in die Krone eines riesigen Baumes und scheint ins unendliche Firmament mit leuchtenden Sternen und einem strahlenden Mondball zu führen. Natürlich darf in einem Zoo die illuminierte Tierwelt nicht fehlen: Die Besucher:innen werden im Magischen Zoo vom Anblick eines leuchtenden Elefantenkindes, eines Hirschs, eines Bibers, eines Bisons, eines Kängurus und eines Nashorns verzaubert. Zum Träumen lädt das neue, audiovisuelle Wassermärchen mit seiner magischen Reise durch die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft ein, deren Projektionen auf feinsten Wassernebel von Musik untermalt werden. Neben den vielen lichtkünstlerischen Highlights steht in diesem Jahr auch wieder ein nostalgisches Karussell bereit, über das sich wahrscheinlich nicht nur die Kleinsten freuen.

Der Christmas Garden Deutschland GmbH sind die notwendigen Maßnahmen zur Reduzierung des Stromverbrauchs ebenso effizient wie behutsam gelungen, so dass das Besuchserlebnis im Christmas Garden Köln auf dem gewohnt erstklassigen Niveau erhalten bleibt. Das fulminante Glanzmeer steht den Inszenierungen des Vorjahres um nichts nach, sondern wird sich durch geschickt gestaltete Konstruktionen womöglich sogar wieder selbst übertreffen. Die ZOO Event Gastronomie freut sich darauf, die Gäste des Christmas Garden Köln auf dem Rundweg mit Leckereien zu verwöhnen.

Fred Handwerker, Geschäftsführer von handwerker promotion e. gmbh, dem örtlichen Veranstalter: „Mit dem Christmas Garden im Kölner Zoo haben wir eine märchenhafte Veranstaltung, die sich jedes Jahr neu formen lässt und immer wieder neue Highlights bietet. Wir freuen uns sehr darauf, alte und neue Besucher:innen mit den neu gestalteten Lichtinstallationen zu begeistern und sind optimal auf sämtliche Herausforderungen, die uns in diesem Winter erwarten könnten, vorbereitet. Danke an alle Partner:innen, die daran mitgewirkt haben, in diesem Jahr eine noch schönere Weihnachtswunderwelt zu kreieren.“

Christopher Landsberg, Vorstand des Zoologischen Gartens Köln: „Die Menschen im Rheinland haben die Premiere des Christmas Garden im Kölner Zoo im letzten Jahr begeistert aufgenommen. Dieses Jahr können sich die Besucher:innen wieder auf ein außergewöhnliches Ambiente in einer herausragenden Location freuen, die unter freiem Himmel prädestiniert dafür ist, magische Weihnachtsstimmung zu verbreiten.“

Sebastian Stein, Geschäftsführer der Christmas Garden Deutschland GmbH, über die kommende Saison: „Die enorme positive Resonanz lässt uns das Konzept des Christmas Garden immer weiterentwickeln, so dass die Besucher:innen im Kölner Zoo diesmal eine noch schönere und imposantere winterliche Wunderwelt bei dieser Traditionsveranstaltung erwarten wird. Neben all den Herausforderungen, welche eine Pandemie und parallel dazu eine Energiekrise mit sich bringen, hat das ganze Team alles dafür getan, den Christmas Garden Köln auch in diesen Zeiten zu ermöglichen. Wir freuen uns daher sehr, den neu konzipierten Rundweg mit zahlreichen Licht- und Klangwelten den Kölner:innen und Gästen aus dem Umland nun bald live präsentieren zu dürfen.“

Fotowettbewerb und Gewinnspiel

Die mit Herzblut inszenierten Installationen bieten unzählige Vorlagen für spannende, verspielte oder romantische Fotomotive. Kreative Besucher:innen können ihre Fotos mit dem Hashtag #ilovechristmasgarden auf Instagram posten und auf diese Weise am Fotowettbewerb teilnehmen. Unter den besten Schnappschüssen wird eine Reise für zwei Personen zum Christmas Garden Paris 2023 inkl. An- und Abreise und Übernachtung sowie Tickets für den Christmas Garden (an einem deutschen Standort freier Wahl) im nächsten Jahr verlost.

Weitere Infos und Tickets unter: www.christmas-garden.de/koeln

