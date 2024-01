Uraufführung: Zoo stellt CD vor

Der Zoo zum zo(o)hüüre: Weltpremiere in Riehl – der Kölner Zoo hat heute die CD „Komm, wir gehen in den Zoo“ präsentiert. Darauf sind zwölf stimmungsvolle Songs rund um Erdmännchen, Affe & Co. zu hören, bei denen nicht nur Kids die Hufe schwingen. Interpreten sind bekannte Künstler wie Janus Fröhlich, Mirko Bäumer und Kindermusiker Uwe Reetz, der die CD produziert hat. Die Band „Brings“ steuert den schwungvollen Zoo-Mambo bei.

Der Song stammt aus der Feder von Zoo-Vorstand Christopher Landsberg. „Die Jungs von ,Brings‘ haben den Song dann während der Corona-Zeit als flotten Mambo vertont. Ich finde, das Ergebnis kann sich hören lassen. Das gilt auch für alle anderen Lieder“, so Landsberg, der Musikern und Kinderdreigestirn den Zoo-Sessions-Orden verlieh. Auf ihm sind in diesem Jahr, passend zum Zoo-Mambo, die Musiker von ,Brings‘ abgebildet.

Gut 50 Jahre nach „Ene Besuch em Zoo“ gibt es damit also neues tierisches Liedgut mit Ohrwurm-Qualität aus dem Zoo. Wer die CD im Zoo Shop kauft oder auf den bekannten Verkaufskanälen herunterlädt, tut dem Zoo etwas Gutes. Denn die Erlöse kommen den großen und kleinen Zootieren zugute.

Promiente Gäste der Uraufführung waren die Tollitäten des amtierenden Kölner Kinderdreigestirns. Prinz Julius I. (Julius Kürten), Bauer Severin (Severin Rombach) und Jungfrau Benedikta (Benedikta von Stülpnagel) kamen mit ihrer Entourage und schunkelten bei der Hörprobe bereits kräftig mit. Sie freuten sich über die CD und einen Präsentbeutel aus dem bunten Sortiment des Kölner Zoo Shops am Clemenshof, der in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert.

„Wir freuen uns sehr, dass wir so tollen jecken Nachwuchs hier begrüßen können. Das tut dem Karneval gut“, so Christopher Landsberg. „Wir wünschen Euch eine tolle Session und viel Spaß mit den neuen Zoo-Songs.“

„Tierisch“ was los war an diesem Mittwoch auf der Zoo Zappelei des Kölner Zoos: Im großen Saal des Pullman-Hotels tanzten rund 1.300 Gäste in Tierkostümen zu kölscher Musik von u.a. „Cat Ballou“ und „Lupo“.

Der Reinerlös der von Kölner Zoo und Altstädter Köln 1922 eV bereits zum zehnten Mal gemeinsam durchgeführten, restlos ausverkauften Veranstaltung kommt den Tieren des Zoos zugute.

Durch zusätzliche Großspenden von Sion Kölsch, RTL WEST, CNC, make/c und dem Pullman-Hotel erhielt der Kölner Zoo somit insgesamt die stolze Summe von 11.111,11 Euro.

„Wir danken diesen Partnern sehr herzlich. Die großen und kleinen Zootiere werden sich darüber freuen“, so die Zoovorstände Prof. Theo B. Pagel und Christopher Landsberg.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!