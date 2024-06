Urlaub in Köln - Entdecke deine Stadt

Der Dom ist der Publikumsmagnet in Köln. Unsere Stadt hat aber viele andere Facetten:

Neue Radtouren führen zu Orten, die von Chargesheimer und August Sander porträtiert wurden. Biographisch sind wir unterwegs auf den Spuren von Dirk Bach, Karl Marx oder Konrad Adenauer. Thematisch nehmen wir unseren geliebten FC, besondere Bäume, Luftfahrtgeschichten und auch den Kölner Wein unter die Lupe.

Expand Foto: Ulrike Hauswirth

Wieder im Programm ist unser Format „Kunst mit Hund“, das durch den Stadtwald führt. Neu aufgelegt sind Ausflüge durch Kalk, Deutz, die Südstadt, Zollstock, Lindenthal, den Eigelstein, Ehrenfeld oder den Hahnwald.

Ein Highlight ist in diesem Jahr die Tour: Mordopfer, Paten und Heilige - Schiffstour und Besuch von St. Ursula oder St. Gereon.

Unsere Stadt – et hillige Kölle - war genau wie Rom und Santiago de Compostela im Mittelalter ein stark besuchtes Pilgerzentrum. Die Pilger kamen nach Köln, um zu beten und Reliquien zu kaufen. Da es noch keine Versicherungen gab, kaufte man damals Knöchelchen oder Stofffetzen von Gewändern von Heiligen. Und davon hatte Köln viele. Die Reliquien wurden in kostbaren Kästchen oder Schatullen aufbewahrt, verehrt und angebetet. Sie sollten dabei helfen, in den Himmel zu kommen. Denn das Leben nach dem Tod sollte schöner werden als auf Erden.

× Erweitern Foto: SK Stiftung Kultur

Auf unserer Schiffstour erzählen wir von der Legende um den Mord an 11.000 Jungfrauen und dem Schicksal vom heiligen Gereon.

Nach der 90-minütigen Schiffstour teilen wir uns auf und besuchen entweder St. Ursula oder St. Gereon.

Wir erklimmen Türme, die sonst nicht zugänglich sind und schauen uns Köln von oben an. Legenden, die einen rasanten Pilgertourismus im Mittelalter ausgelöst haben, stehen genauso auf dem Programm wie unser Dauerbrenner: die Bunkerfahrradtour. Diesmal starten wir im Hochbunker am Großmarkt. Neu im Programm: Die Fahrradtour: „Der 1. FC Köln „Schäfer, nach innen geflankt“. Auf dieser Tour tauchen wir ab in die Geschichte jenes Vereins, der 1964 erster Meister der Fußball-Bundesliga wurde!

Alle Touren und Tickets unter: www.urlaubinkoeln.de!

Urlaub in Köln ist ein Programm der Akademie för uns kölsche Sproch/SK Stiftung Kultur.