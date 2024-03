Tauchen ist ihr Leben – oder war es zumindest in der Kindheit der beiden Schwestern Drew und May (Sophie Lowe und Louisa Krause). Jetzt, als junge Frauen, verabreden sie sich immer noch einmal im Jahr zu einem gemeinsamen Tauchgang. Doch längst ist das Band zwischen ihnen nicht mehr so eng, ihre Welten sind auseinandergedriftet. Es liegt viel Ungesagtes in der Luft, als sie in einer malerischen, entlegenen Bucht im Mittelmeer ihren Tauchgang vorbereiten. Während sie die Unterwasserwelt vor der Küste erkunden, werden sie von einem Felssturz überrascht. Mays Bein wird eingeklemmt. Sie hängt fest in 30 Metern Tiefe und Drew ist auf sich allein gestellt, ihre Schwester zu retten. Keine Seele weit und breit, Handy und Autoschlüssel wurden durch den Erdrutsch begraben. Drew versucht unter Aufbietung ihrer letzten Kräfte das Unmögliche und taucht mehrmals ab, um ihre Schwester mit Sauerstoff zu versorgen. Unterdessen laufen vor Mays inneren Auge immer wieder Bilder der gemeinsamen Vergangenheit ab.

In einem verzweifelten Wettlauf gegen die Zeit muss Drew entscheiden, ob sie ihr eigenes Leben retten will oder das ihrer Schwester...

Der Genre-erprobte Maximilian Erlenwein (STEREO, SKYLINES) überzeugt mit einem Survival-Thriller der besonderen Art: THE DIVE ist ein atemloser, atemberaubender Wettlauf gegen die Zeit, ein Überlebenskampf zweier Frauen voller Mut und Wahrhaftigkeit, immer on the edge. Im Kampf auf Leben und Tod, den zwei Schwestern auf sich allein gestellt ausfechten, liefern Louisa Krause und Sophie Lowe eine schauspielerische Mega-Performance ab. Das Remake eines schwedischen Thrillers nach der Originalgeschichte von Joachim Hedén ist sowohl Psycho-Duell im Ringen mit eigenen Ängsten, als auch packendes, hochspannendes Überlebens-Abenteuer. Ein Kampf mit der eigenen Psyche in einer aussichtslos erscheinenden Situation, denn jede Panik, jeder Fehler könnte das Ende bedeuten. Eine Ode ans Nichtaufgeben, den Glauben an die eigene Kraft und an einen Zusammenhalt, der buchstäblich Steine aus dem Weg räumen kann.

