Karneval auf der Couch

Der Jeckstream war in der vergangenen Session ein sehr gelungenes Projekt und für viele Menschen ein emotionaler Höhepunkt in der tristen Zeit des Lockdowns. Und eigentlich war der Jeckstream als einmaliges Projekt gedacht. Vor dem Hintergrund der erneuten weitreichenden Absage der Karnevalsveranstaltungen in dieser Session, ist der Jeckstream „leider“ erneut eine der wenigen Möglichkeiten, sich ein bisschen Fastelovend-Feeling zu holen. Das Prinzip ist das gleiche wie im letzten Jahr: Man bucht Online ein Ticket für eines von vier verschiedenen Paketen (Mini-Jeck, Jeck, Xtra-Jeck und Total-Jeck) und stellt sich anschließend aus zahlreichen Musik-Acts, Tanzgruppen und RednerInnen seine individuelle Sitzung zusammen. Die KünstlerInnen werden dabei fair am Umsatz beteiligt. Auch die Puppensitzung des Hänneschen Theaters wird ab dem 23. Februar erneut für kölsche 11,11€ zu sehen sein.

Diese und viele weitere KünstlerInnen sind bei Jeckstream 2022 mit dabei

× 1 von 10 Erweitern Kay-Uwe Fischer Brings × 2 von 10 Erweitern Kay-Uwe Fischer Kölsche Harlequins × 3 von 10 Erweitern Kay-Uwe Fischer pläsier × 4 von 10 Erweitern Kay-Uwe Fischer Rhytmussportgruppe × 5 von 10 Erweitern Kay-Uwe Fischer Druckluft × 6 von 10 Erweitern Kay-Uwe Fischer Klaus und Willi × 7 von 10 Erweitern Kay-Uwe Fischer Kuhl un de Gäng × 8 von 10 Erweitern Kay-Uwe Fischer Jörg Runge „Dä Tuppes vum Land“ × 9 von 10 Erweitern Kay-Uwe Fischer Miljö × 10 von 10 Erweitern Kay-Uwe Fischer Kasalla Prev Next

Jeckstream 2022, Stream ab 14.01., weitere Infos unter: www.jeckstream.de

