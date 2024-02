Bob Marley: One Love

Die Zuschauer erleben Marleys Karriere in den 1970er-Jahren vor dem Hintergrund seines politisch zerrissenen Heimatlandes und begeben sich auf die Spuren seiner Kindheit und Jugend in Jamaika. All seine Erfahrungen spiegeln sich in Marleys Stücken wider: Er sang von Befreiung, Liebe und Einigkeit – und vermochte damit eine besondere Verbindung zu Millionen Menschen weltweit herzustellen. Marley wurde durch diese Songs nicht nur zu einem gefeierten Musiker, sondern auch zu einer verehrten Leitfigur und Legende.

Summerjam Festival holt Bob Marley-Filmpremiere nach Köln

Eine Woche vor offiziellem Kinostart in Deutschland präsentierte das Summerjam gemeinsam mit Paramount Pictures Germany den neuen Film über Reggae-Legende Bob Marley am 7. Februar im Filmpalast in Köln. Bei einem exklusiven Special Screening traf sich die Summerjam-Familie am roten Teppich, um das neue Biopic von Regisseur Reinaldo Marcus Green erstmals in der Domstadt auf der großen Leinwand zu sehen.

Der Film, mit Kingsley Ben-Adir in der Hauptrolle, gewährt einen tiefen Einblick in das Leben des Reggae Artists und wurde unter anderem von der Marley Familie produziert, zu der das Kölner Festival eine enge Verbindung hat. Nur fünf Jahre nach Bob Marleys Tod, spielte seine Band The Wailers bereits auf dem ersten Summerjam Festival. Seit dem kommen seine Söhne immer wieder gerne zum Summerjam, das nach wie vor zu den größten Reggae-Festival Europas zählt und auf fast vier Jahrzehnte Festivalgeschichte zurückblicken kann. Dieses Jahr steht Ky-Mani Marley im Line-up.

Jann-Jakob Loos, Sprecher des Summerjam Festivals: „Es steht außer Frage, dass Bob Marley für das Summerjam Festival eine riesige Bedeutung hat und immer haben wird. Köln ist als Heimat des Summerjam nach wie vor die Reggae-Hauptstadt in Deutschland. Daher passt es auch wunderbar, dass dieser neue Film in Köln gezeigt wird, noch bevor er am 15. Februar bundesweit in die Kinos kommt. Wir sind der Bitte der Produzenten des Films sehr gerne gefolgt und supporten den Film – aber vor allem die Message von Bob Marley, die gerade auch hierzulande derzeit so wichtig ist.“

bobmarley-onelove

summerjam.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!