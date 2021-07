John lebt mit der Wut seines Vaters, seit er denken kann. Der macht keinen Hehl daraus, dass er den Lebensstil seines offen homosexuell lebenden Sohnes verabscheut. Einst versuchte der nach außen hin so stark wirkende Mann, seinen Sohn zu einem echten Mann zu erziehen – doch der weltoffene John distanzierte sich als Erwachsener vollständig vom männlichen Rollenbild seines Vaters, das sich durch Aggressivität und Engstirnigkeit auszeichnet. Als Willis mit einer beginnenden Demenz kämpft, nimmt ihn John trotz der schmerzhaften Erinnerungen an die gemeinsame Vergangenheit in sein Haus in Kalifornien auf. Ein starkes Regiedebüt von Ausnahme-Akteur Viggo Mortensen. -nr

