Monte Verità – Der Rausch der Freiheit

Hanna Leitner reist in den Süden der Schweiz, wo sich vor kurzem auf dem Monte Verità oberhalb von Ascona eine alternative Kommune gegründet hat. Die junge Mutter möchte sich von ihrem sexuell übergriffigen Ehemann nicht länger in ihre Rolle als Ehefrau und Mutter drängen lassen. Die Therapie bei dem Psychoanalytiker Otto Gross zeitigt bald erste Erfolge, doch Hanna muss auch erkennen, dass die Bewohner der Kommune mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen haben. Als sie anfängt, sich als Fotokünstlerin zu entfalten, muss sie eine Entscheidung treffen, ob sie gestärkt wieder zu ihrer Familie zurückkehren will, oder den Weg als Künstlerin beschreiten möchte. -nr

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!