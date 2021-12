Schmetterlinge im Ohr

Antoine, ein gutaussehender Geschichtslehrer in seinen frühen Fünfzigern, ist ein Ignorant der Extraklasse: Wortmeldungen seiner Schüler oder die Gefühlslage seiner Freundin interessieren ihn kein Stück. Auch seine neue Nachbarin Claire treibt er mit ohrenbetäubendem Lärm langsam aber sicher in den Wahnsinn. Ihre Wutausbrüche perlen an Antoine gnadenlos ab – wie alles in dieser Welt. Erst als er in der Schule auch den Feueralarm ignoriert, ist Antoine gezwungen, sich der demütigenden Tatsache zu stellen: Er ist so gut wie taub. Nun, ausgestattet mit einem Hörgerät, muss Antoine lernen, sich mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen. Die feinfühlige Liebesgeschichte bietet jede Menge Alltagskomik. -nr

