Die finnische Star-Dirigentin Susanna Mälkki dirigiert beim 3. Sinfoniekonzert des Gürzenich-Orchesters am 12., 13. und 14. November Franz Schuberts »Große« C-Dur-Sinfonie und Tout un monde lointain von Henri Dutilleux. Solist ist der Cellist Alban Gerhardt.

Wandeln zwischen Tag und Traum, Aufbruch in ferne, noch fremde Welten: Henri Dutilleux’ fantastische Klanglandschaften in seinem Violoncellokonzert Tout un monde lointain sind fesselnd vom ersten geheimnisvollen Zischen bis zu den letzten leise verklingenden Tönen. Und auch Franz Schuberts 8. Sinfonie gleicht einem Schweben durch ein Reich von Licht und Schatten, sucht Antworten auf die Grundfragen menschlicher Existenz. Am 12., 13. und 14. November 2023ist die finnische Dirigentin Susanna Mälkki mit ihrem klaren, differenzierten Blick auf Dutilleux und Schubert erstmalig am Pult des Gürzenich-Orchesters in der Kölner Philharmonie zu erleben. An ihrer Seite der deutsche Cellist Alban Gerhardt, ein weltweit gefragter Interpret von Dutilleux’ enorm schwierigem Cellokonzert.

TRAUMWANDLER: So 12.11.23, 11 Uhr; Mo 13.11.23, 20 Uhr; Di 14.11.23 20 Uhr, Kölner Philharmonie

Weitere Informationen unter https://www.guerzenich-orchester.de/de/programm/traumwandler/1068

