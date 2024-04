»Bock auf Klassik?!» - Konzert und Kölsch: Die neue Konzertreihe des Gürzenich-Orchesters für junge Erwachsene verbindet Konzert mit After-Hour und Freigetränken.

Nach dem erfolgreichen Start im Februar findet am 15. April 2024 um 20 Uhr in der Kölner Philharmonie das zweite Konzert dieser Reihe statt. Seit dieser Spielzeit gibt es eine neue Konzertreihe beim Gürzenich-Orchester. »Bock auf Klassik?!« verbindet das klassische Konzert mit After-Hour, DJ und Freigetränken. Mit dem Einheitspreis von 8 Euro und freier Platzwahl bietet sie jungen Erwachsenen ein ganz besonderes Konzerterlebnis: Während des Konzerts führen der/die DirigentIn selbst durch das Programm und unterhalten sich mit den SolistInnen. Nach dem Konzert gibt es eine After-Hour mit MusikerInnen des Orchesters und Special Guests, wie in dieser Saison mit LCAW, einem DJ, der Live-Elektronik mit klassischer Musik verbindet. Der Abend klingt dann mit einem DJ-Set aus, das die Philharmonie zu einer geselligen Lounge werden lässt. Dazu gibt es Freigetränke. Beim nächsten Konzert dieser Reihe am 15. April 2024, »Ekstase«, wird Elim Chan dirigieren und moderieren. Auf dem Programm stehen Sergej Prokofjews Klavierkonzert Nr. 3 mit Benjamin Grosvenor als Solisten, Richard Wagners Vorspiel und Isoldes Liebestod aus Tristan und Isolde und zuletzt Alexander Skrjabins »Le Poème de L’Extase».LCAW wird als DJ mit Live-Elektronik und dem Gürzenich-Streichquartett in der After-Hour zu erleben sein.

»Bock auf Klassik?!« Konzert und Kölsch, Mo 15.04.24, 20 Uhr, Kölner Philharmonie

Weitere Infos unter https://www.guerzenich-orchester.de/de/programm/bock-auf-klassik/1162

