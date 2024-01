Halbzeit für die Erfolgs-Ausstellung

Nicht nur Banksy selbst sorgt immer wieder für Furore, ebenso die ihm und seiner Kunst gewidmete Ausstellung „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ ist in aller Munde und übertrifft auch in Köln-Ehrenfeld sämtliche Erwartungen! Seit der Eröffnung Anfang November strömten an den bis heute insgesamt 58 Öffnungstagen bereits 60.000 BesucherInnen in die Oskar-JägerStr. 99, um die noch nie dagewesene Präsentation der knapp 200 Werke des gefeierten Street-Art Superstars zu erleben. Weltweit haben diese Erfolgsschau inzwischen gut 2 Mio. BesucherInnen gesehen und machen sie damit zur publikumsstärksten und erfolgreichsten Ausstellung über den Street-Art Superstar.

Die BesucherInnen sind durch die Bank begeistert vom Ausstellungserlebnis und hinterlassen positives Feedback wie: „Einmalige Präsentation seiner Werke, gute und verständliche Erklärungen, sehr lohnenswert. Gerne mehr solcher Ausstellungen!“ und „Absolut sehenswert! Tolle Bilder mit Hintergrundinfos. Sehr gut zusammengestellt!“.

Um sich „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ nicht entgehen zu lassen, nehmen viele eine lange Anreise auf sich. Und das aus gutem Grund: Die Umfragen zeigen, dass die Erwartungen der BesucherInnen mit einem sensationellen Wert von 96% erfüllt oder sogar übertroffen werden. Rund 25% der Befragten kommen aus Köln selbst, knapp 75% stammen aus einem Umkreis von 60 km Entfernung zum Ausstellungsort. Weiterhin zeigt die Auswertung, dass die Ausstellung jede Zielgruppe anspricht, egal ob Jung oder Alt, Schulklassen oder Kunstinteressierte. Unter den bis dato insgesamt 60.000 Besuchern sind ein Familienanteil von gut 30% und zudem 4.000 SchülerInnen zu verzeichnen.

Die Graffitis, Fotografien, Skulpturen, Videoinstallationen und Drucke auf verschiedenen Materialien wie Leinwand, Stoff, Aluminium, Forex und Plexiglas, die bei „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ zu sehen sind, wurden eigens für diese Sonderschau reproduziert und zusammengetragen. Ganz nach Banksys Motto „Copyright is for losers ©TM“ sind diese Hommage und die dort gezeigten Werke aufgrund seines anonymen Status nicht vom Künstler autorisiert.

