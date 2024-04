Historische Sammlerstücke aus der Welt des Circus

Das Circus-Theater Roncalli ist ein poetisches Schauspiel für Jung und Alt. Bereits seit den Anfangszeiten Roncallis Mitte der 1970er Jahre gelingt es Circusdirektor und Gründer Bernhard Paul immer wieder, preisgekrönte Artisten, Clowns sowie außergewöhnliche Vertreterinnen anderer Kunstformen in die Manege zu holen und seinem Publikum so stets neue phantasiereiche Geschichten zu erzählen.

Anlässlich des Kölner Gastspiels vom 12. April bis 26. Mai 2024 auf dem Neumarkt können Kunden und Besucherinnen ab sofort und während der regulären Öffnungszeiten auch in der Kassenhalle der Kreissparkasse Köln am Neumarkt in die magische Roncalli-Welt eintauchen: Bis zum 17. April 2024 werden ausgewählte Exponate aus der Welt des Circus sowie aus fast 50 Jahren Roncalli ausgestellt.

Gleich am Eingang begrüßen zwei über 80 Jahre alte, handbemalte Holzpferde Kundinnen und Besucher. Es folgt ein nostalgischer Kassenwagen aus der Sammlung Bernhard Pauls sowie Büsten der Clownslegenden Rastelli, Rivel und Grock. Ein liebevoll nachgebautes Miniaturmodell des Circus-Theaters Roncalli gewährt einen Blick auf das bunte Treiben auf dem Circusplatz in den 1980er Jahren. Eine Auswahl hochwertiger und geschichtsträchtiger Kostüme aus dem RoncalliFundus rundet die historische Ausstellung ab.

Über das Circus-Theater-Roncalli

Seit der Uraufführung 1976 in Bonn steht der Name Roncalli für die Erneuerung der Circuskunst sowie für kreative künstlerische Impulse weit über den Manegenrand hinaus. Seit fast 50 Jahren begeistert das Circus-Theater-Roncalli Circus-Fans rund um den Globus. Was mit einem Jugendtraum und einem ausrangierten Circuswagen begann, hat sich in den vergangenen fünf Jahrzehnten zu einem der größten Entertainment-Unternehmen Europas entwickelt. 80 historische Wagen, nostalgische Foodtrucks sowie 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bestehend aus Artisten, Musikerinnen und Künstlern, sorgen für das typische Roncalli-Flair. Internationale Spitzenartisten und hochkarätige Clownerie verzaubern die Gäste in einem der schönsten Circuszelte der Welt. 1.316 Personen finden darin Platz. Über 10.000 aufwendig konstruierte LED-„Glühbirnen“ und Messinglampen tauchen die gesamte Roncalli-Stadt in nostalgisches Licht. Seit 2018 ist das Circus-Theater Roncalli tierfrei und hat sich darüber hinaus von Plastikverpackungen und -besteck verabschiedet.

