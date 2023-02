Mit dem Hund durch die Dauerausstellung

„DoggyDay“ heißt es an jedem ersten Freitag im Monat im Neanderthal Museum in Mettmann. An diesen Nachmittagen gibt es für Hunde an der Leine und ihre gut erzogenen Halter von 14-18h die Möglichkeit, die Dauerausstellung des Museums zu erkunden. Der nächste Termin ist Freitag, 3. März. Zusätzlich begibt sich an diesem Tag der Archäologe und Hundefreund Wolfgang Heuschen mit den Besuchern auf „Doggy Tour“. Ab 16h berichtet er über die Jahrtausende währende Freundschaft zwischen Hund und Mensch und hat auch sonst einige spannende Geschichten aus der Steinzeit parat.

Tickets gibt es für 3€ (pro Hund) zzgl. Eintrittspreis für den Halter. Auch im Museumscafé werden Hund und Halter gerne empfangen. Weitere Informationen unter Tel. 02104-97 97 15 oder buchung@neanderthal.de.

Tickets können auch online unter e-shop.neanderthal.de erworben werden.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!