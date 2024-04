Christian Löffler - A Life Tour 2024

Melodien, die einen träumen lassen. Die einen fühlen lassen und in eine andere Welt versetzen - in Christian Löfflers Welt. Kein Wunder, denn der Musiker und Maler lässt sich bei seiner Kunst stark von seiner Umgebung inspirieren und das kann man in seinen melodischen und unverwechselbaren Deep-House-Klängen besonders spüren! Am 24. Mai kommt Christian Löffler in die Live Music Hall in Köln und lädt das Publikum dazu ein, gemeinsam in seine Musikwelt einzutauchen.

Wenn Christian Löffler nicht gerade in der Welt unterwegs ist und die Menschen mit seiner Musik begeistert, lebt und arbeitet er auf der abgelegenen Darß-Halbinsel im Nordosten Deutschlands. Die Region ist durch ihre Abgeschiedenheit und wilde Natur gekennzeichnet. Diese Umgebung spielt eine zentrale Rolle in Löfflers kreativem Prozess. Sein Atelier, eine rustikale Blockhütte mit Blick auf die Ostsee, dient ihm als Rückzugsort und Inspirationsquelle für seine Musik und seine Malerei.

Sein musikalisches Debüt „A Forest“ im Jahr 2012 zeigte bereits seine tiefgehende Verbindung zur Natur, die sich durch die Verwendung von Feldaufnahmen aus seiner unmittelbaren Umgebung auszeichnet. Mit seinem zweiten Album „Mare“ ging Löffler 2017 noch einen Schritt weiter. Das Album, das in seinem Heimstudio entstanden ist, bringt die HörerInnen auf eine organische Reise durch seinen Lebens- und Arbeitsbereich, wobei jedes Detail der natürlichen Umgebung hörbar wird.

2019 brachte Löffler „Graal (Prolog)“ heraus, benannt nach der Stadt, in der er lebt. Dieses Album entstand während seiner zahlreichen Tourneen und besteht aus Musikskizzen, die unterwegs komponiert wurden. Der minimalistische und fokussierte Charakter der sechs Tracks reflektiert Löfflers Ansatz, sich auf die Essenz seiner musikalischen Ideen zu konzentrieren.

Sein nächstes Werk „Lys“, das auf Dänisch „Licht“ bedeutet, dient als Fortsetzung und Kontrast zu „Graal“. Hier erforscht Löffler ein noch grundlegenderes Element der Natur – das Licht, insbesondere das einzigartige Licht des Nordens Deutschlands, das ihn inspiriert hat. Wie auch in seinen vorherigen Alben wird „Lys“ von Löfflers eigener Kunst begleitet, wobei seine monochromatischen Skizzen und Gemälde als visuelle Inspiration für die Musik dienen.

Am 26. April 2024 veröffentlichte der Künstler sein gleichnamiges Album zur Tour „A Life“. In Christian Löfflers Worten: „Mit dem neuen Album wollte ich mich komplett von allen möglichen Strukturen oder Regeln befreien. Ich bin zurückgekehrt zu meinen Wurzeln und meiner Teenagerzeit, als es beim Musikmachen allein um die Freude daran ging und nichts anderes.“

Das Konzert zu „A Life“ in der Live Music Hall in Köln verspricht ein tiefgehendes Erlebnis zu werden, bei dem Löfflers musikalische und visuelle Künste verschmelzen. BesucherInnen können eine Performance erwarten, die nicht nur das Ohr, sondern auch die Seele berührt.

Christian Löffler- A Life Tour 2024, Freitag, 24. Mai 2024, Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr

