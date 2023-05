Daisy The Great verzaubert die Musikwelt mit einzigartigem Sound. Die aufstrebende Indie-Folk-Band aus den USA, erobert mit harmoniebetontem Folk-Pop und ihren kraftvollen Indie-Rock-Balladen die Herzen der ZuhörerInnen weltweit. Die beiden talentierten Songwriterinnen und Multiinstrumentalistinnen, Kelley Nicole Dugan und Mina Walker, haben eine unverwechselbare Klanglandschaft geschaffen, die durch einfühlsame Texte und fesselnde Melodien gekennzeichnet ist. Mit ihrer unkonventionellen Herangehensweise an die Musik schaffen Daisy The Great eine besondere Mischung aus Folk, Indie-Pop und Rock. Ihre Songs sind geprägt von ehrlichen und tiefgründigen Texten, die die Höhen und Tiefen des Lebens einfangen. Die BandmitgliederInnen verstehen es, mit ihren einfühlsamen Melodien und ihrem harmonischen Gesang eine außergewöhnliche Atmosphäre zu schaffen, die die ZuhörerInnen auf eine emotionale Reise mitnimmt.

Daisy The Great hat bereits international Anerkennung erhalten und ist durch ihre musikalische Virtuosität und kreative Originalität sogar bei KollegenInnen wie der Indie-Pop Band AJR auf offene Ohren gestoßen. Ihre Live-Auftritte zeichnen sich durch mitreißende Energie und eine enge Interaktion mit dem Publikum aus, was sie zu einem Muss für MusikliebhaberInnen macht. Mit ihrer ersten Single „The record player song“ 2019 erreichten die NewcomerInnen 20 Millionen Streams und einige virale Momente auf TikTok. Daisy The Great erneut bewiesen, dass sie sich ständig weiterentwickeln und musikalische Grenzen überschreiten. Im Herbst veröffentlichten DAISY THE GREAT ihr zweites Album „All You Need is Time”. Die Band sagt zu dem Album: „Es geht darin um Selbstwahrnehmung, Liebe, Erwachsenwerden, Geduld, Zielstrebigkeit und Veränderung." Aufgenommen in Brooklyn von den beiden Produzenten Torna und Gabe Goodman, fängt die neue Platte „die Dichotomie des Gefühls ein, dass die Zeit durch deine Finger gleitet, während du darauf wartest, dass dein Leben beginnt.“

Daisy The Great is simply GREAT. Kelly und Mina werden gemeinsam mit ihrer Band die Herzen der Menschen berühren und auch in Deutschland ein begeistertes Publikum hinterlassen.

Daisy The Great, 20.09., 19h, Helios37, Heliosstr. 37, Köln

