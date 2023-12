Die Kölner Philharmonie wird zum Kit Kat Club

­„Willkommen, Bienvenue, Welcome!“ Mit diesen drei Worten startete vor fast 60 Jahren das legendäre Musical CABARET vom Broadway aus seinem Siegeszug um die ganze Welt. Die mit acht Oscars prämierte Verfilmung durch Bob Fosse machte Liza Minelli zum Superstar! In der gefeierten Inszenierung des Hamburger St. Pauli Theaters (Regie: Ulrich Waller/Dania Hohmann) begrüßt Tim Fischer an der Spitze eines einmaligen Ensembles, u.a. mit Anneke Schwabe als Sally Bowles, seine Gäste im schillernd-verruchten Kit Kat Club und geleitet sie in eine vergnügungssüchtige Unterwelt. Es ist die Paraderolle für Deutschlands erfolgreichsten Chansonnier.

Mit einem erstklassigem Live-Orchester, den aufregenden Choreografien von Kim Duddy und Welthits wie „Life is a Cabaret“, „Maybe This Time“, „Mein Herr“ und „Money Money“ entführt CABARET in den Strudel der ausklingenden 1920er Jahre. Das Publikum taucht ein in das rauschhafte Lebensgefühl zwischen Verruchtheit und Verzweiflung, ohne dabei die Warnzeichen der sich anbahnenden Nazizeit zu ignorieren. Das wohl berühmteste Berlin-Musical beweist so einmal mehr, wie aktuell, berührend und zeitlos es ist. In 2024 ist CABARET erstmals auch außerhalb Hamburgs zu erleben: Vom 30. Juli bis 04. August 2024 wird die Philharmonie im Rahmen des „35. Kölner Sommerfestivals“ zum legendären Kit Kat Club!

Anhand gleich zweier Geschichten erzählt der Musical-Welterfolg von der Liebe und ihrem Scheitern in politisch schwierigen Zeiten. Der US-Schriftsteller Cliff Bradshaw wird hineingezogen in das flirrende, aber sich immer mehr verdüsternde Berlin der späten 1920er Jahre. Im Kit Kat Club verliebt er sich in den Star des Abends, die junge englische Sängerin Sally Bowles. Die träumt von der großen Karriere und war bislang gewohnt, ihr Liebesleben wochenweise neu zu sortieren. Doch die aufkeimenden Gefühle dieser beiden Fremden in Berlin bekommen, nicht nur wegen ständiger Existenzprobleme, kaum Luft zum Atmen. Schwer zu vereinbarende Lebenskonzepte und die völlig unterschiedliche Einschätzung der Lage in Deutschland führen schließlich zur Trennung.

Und da sind zarte Liebesbande zwischen Pensionswirtin Fräulein Schneider und Gemüsehändler Herrn Schultz. Aber der ist Jude. Und spätestens nach einem ganz handfesten Angriff auf dessen Laden durch die Nazi-Schergen wird klar, dass auch diese Liebe in der damaligen Zeit keine Zukunft haben kann. Die Paraderolle für Deutschlands bekanntesten Chansonnier Durch diese Geschichten führt Tim Fischer als düster-schillernder Conférencier, der mit seinen Kit Kat-Girls mehr und mehr die Grenzen zwischen Bühne und Realität verwischt. Die Show muss weitergehen, komme was wolle. „LIFE IS A CABARET“ heißt darum auch der titelgebende Song.

CABARET Mit Tim Fischer als Conférencier, 30. Juli bis 04. August 2024, Kölner Philharmonie

Termine: Di – Sa 20.00 Uhr I Sa auch 15.00 Uhr I So 14.00 Uhr + 19.00 Uhr

Weitere ­Informationen: www.bb-promotion.com

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!