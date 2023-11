Die Blechbläser des Gürzenich-Orchesters präsentieren am 09. Dezember 2023 um 16 Uhr in der Kölner Philharmonie ein vorweihnachtliches Konzert.

"Erschallet, Trompeten" heißt es im Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Sie dürfen ebenso wenig fehlen wie feierliche Posaunen, Hörner und die Tuba, wenn die Blechbläser des Gürzenich-Orchesters am Samstag, 9. Dezember 2023 um 16 Uhr in einem festlichen Konzert die Philharmonie zum Leuchten bringen. Auf dem Programm steht eine musikalische Kreuzfahrt quer durch die Musikgeschichte, Entfernungen spielen dabei keine Rolle: Von Venedig, wo um 1600 Giovanni Gabrieli Himmelsklänge von mehreren Emporen gleichzeitig regnen ließ, geht es unter anderem in Hänsel und Gretels Zauberwald (Engelbert Humperdinck) und dann mit kurzweiligen Zwischenstationen weiter in das Amerika des Swing und Pop. Joan Javits, Roger Harvey und Gordon Goodwin feiern mit ansteckender Freude echt amerikanische Weihnachten. Auch populäre Klassiker von Johann Sebastian Bach sind zu hören, außerdem die fulminante Blechbläser-Sonate von Jan Koetsier, die sich an barocken Vorbildern orientiert und zehn Interpreten in Regionen schwindelerregender Virtuosität führt. Jetzt kann Weihnachten kommen!

Glänzend - Sonderkonzert der Blechbläser des Gürzenich-Orchesters, Sa, 09.12.23, 16 Uhr, Kölner Philharmonie

