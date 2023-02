Mit ihrem zweiten Album „Panorama“ geht der bahnbrechende Popstar Hayley Kiyoko in diesem Frühjahr auf The Panorama Tour. Die von Live Nation produzierte Tournee beginnt am 5. April in Großbritannien und endet am 2. Juni in den USA. Mitte April gastiert die Künstlerin für zwei Deutschlandkonzerte auch in Köln und München.

Das von Hayley mitgeschriebene und von Danja (Beyoncé, Britney Spears) sowie Pat Morrisey & Kill Dave produzierte 12-Track-Album mit den Leadsingles „For The Girls“, „Chance“ und „Found My Friends“ erhielt begeisterte Kritiken von The New York Times, FADER, Billboard, SPIN, PAPER, V Magazine, Variety, Entertainment Weekly sowie anderen. Die erfolgreiche Musikerin, die von ihren Fans liebevoll „Lesbian Jesus“ genannt wird, zierte auch das Cover der Musikausgabe der Teen Vogue und wurde vom Out Magazine als „Künstlerin des Jahres“ ausgezeichnet, als sie das Titelbild der angesehenen Out100-Ausgabe kürte.

Seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums „Expectations“, mit dem sie sich laut Rolling Stone „an die Spitze einer unapologetic Queer-Pop-Bewegung" setzte, hat sich Hayley Kiyoko zu einer der am meisten gefeierten Pop-Künstlerinnen entwickelt. Mit #20GAYTEEN wurde die multidimensionale Künstlerin für zwei VMAs nominiert und gewann den Preis ‚Push Artist Of The Year‘. Seit 2015 hat Hayley über 1 Mrd. globale Streams sowie mehr als 2,28 Mio. YouTube-Abonnenten gesammelt, über 840 Mio. YouTube-Views erreicht und zahlreiche Veranstaltungsorte weltweit ausverkauft.

Hayley Kiyoko, laut NPR eine der einflussreichsten Musikerinnen des 21. Jahrhunderts, inspiriert ihre Community durch nuancierte Erzählungen und Lyrik, die Hoffnung als ihre durchschlagende Botschaft vermitteln.

Der allgemeine Vorverkauf startet am 03.02. über alle bekannten Vorverkaufsstellen!

Hayley Kiyoko – „The Panorama Tour“, 15.04., 20h, Carlswerk Victoria, Köln

