Licenced to thrill

Spektakulär ist an James Bond alles: die starken Frauen, die schnellen Autos, die atemberaubenden Stunts und die wilden Verfolgungsjagden. Und spektakulär ist auch immer die Musik der James-Bond-Filme. Da ist die unverwechselbare Titel-Melodie, die seit „Dr. No“ alle 25 Bond-Filme begleitet. Und wie die Lizenz zum Töten und der Wodka-Martini gehört auch der unverwechselbare Titelsong zu jedem neuen 007-Thriller. Legendär sind die Klassiker von Shirley Bassey, Louis Armstrong, Tina Turner, Adele und vielen weiteren Hochkarätern.

Am 2. Januar 2024 werden in The Sound of James Bond die Neue Philharmonie Westfalen unter der Leitung von Christian Schumann und mit den beiden Solisten Tertia Botha und Dennis LeGree zum ersten Mal in der Kölner Philharmonie die Musik u.a. aus Liebesgrüße aus Moskau, Goldfinger, Feuerball, Man lebt nur zweimal, Diamantenfieber, Leben und sterben lassen, GoldenEye, Casino Royale, Skyfall und Keine Zeit zu Sterben erklingen lassen. Durch den Abend führt Dietmar Wunder, die deutsche Stimme von Daniel Craig.

Die Darsteller mögen wechseln, doch das Auto bleibt voll technischer Raffinesse, der Wodka Martini stets geschüttelt, nicht gerührt. Die Ziffern 007 stehen für die längste und erfolgreichste Filmreihe der Welt und definieren seit über sechs Jahrzehnten britische Coolness und Kult. In 25 Filmen hat es der berühmt-berüchtigte MI6-Agent James Bond geschafft, die Menschheit in den exotischsten Schauplätzen der Welt vor den bedrohlichsten Bösewichten zu retten und nebenbei die aufregendsten Frauen zu verführen. Stets begleitet von Miss Moneypenny, M und Q sowie einem unnachahmlichen Sound, der Musikgeschichte schrieb. Vorneweg die legendäre Titelmelodie als Klassiker unter den Musikintros, die im Casino oder während atemberaubender Stunts jederzeit die perfekte Klangkulisse bildet.

The Sound of James Bond Di, 02.01.2024, 20.00 Uhr Köln, Philharmonie

Informationen: www.bb-promotion.com

