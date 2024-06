Das Gürzenich-Orchester Köln führt unter der Leitung von Titus Engel Bernhard Ganders »Melting Pot« auf. Das Konzert findet am Samstag, den 15. Juni um 20 Uhr, im Carlswerk Victoria in Köln statt. Im Anschluss wird es eine Aftershow-Party im Club Volta geben.

Das Gürzenich-Orchester gestaltet immer wieder außergewöhnliche Konzertformate. Erst in dieser Saison wurde mit »Bock auf Klassik?!« eine Konzertreihe ins Leben gerufen, die sich an junge Erwachsene richtet und sich mit der anschließenden After-Hour großer Beliebtheit erfreut.

Im kommenden Sonderkonzert wird Bernhard Ganders »Melting Pot« aufgeführt, ein Stück, das über das rein klassische Genre hinaus großes Orchester mit urbanen Elementen verbindet. Die Partitur bietet musikalische Fenster für Beatboxing, DJ-ing, Poetry Slam, Rap, Visuals und urbanem Tanz, es entstehen ganz neue Klangfarben, wobei sich die einzelnen Genres trotzdem treu bleiben können. Gander setzt damit den Begriff »sozialer Melting Pot« in Musik um. So wie in den Sozialwissenschaften von der Durchmischung verschiedener sozialer, ethnischer und kultureller Elemente zu einer neuen, eigenen Kultur gesprochen wird, vermischen sich hiermusikalische Elemente zu einer neuen Musikform. Gander erhielt für »Melting Pot« den alle zwei Jahre vergebenen Ernst-Krenek-Preis der Stadt Wien für Komposition.

Da die solistischen Partien in diesen musikalischen Fenstern sehr frei gestaltet werden können, entsteht hier mit jeder Aufführung eine ganz eigene Fassung. In der Aufführung mit dem Gürzenich-Orchester haben alle Solist*innen einen besonderen Bezug zu Köln und so wird es eine ganz kölsche Version, die sich in den verbalen Sparten mit aktuellen Themen auseinandersetzen wird. Die Solist*innen Retrogott (Rap), MC Rene (Rap), Hulkhodn (DJ), Florian Cieslik (Poetry Slam /Spoken Word), Ruben Michalik (Beatbox), Wole Crüsemann (Beatbox), Kollektiv nutrospektif (Urbaner Tanz) und Latete (Visuals) arbeiten alle erstmals mit dem Gürzenich-Orchester zusammen.

Titus Engel übernimmt kurzfristig diese Produktion. Es wird sein Debüt beim Gürzenich-Orchester Köln. Das Werk »Melting Pot« hat er schon einmal 2013 in einer Aufführung in Trient dirigiert. TitusEngel ist bekannt für seine Expertise sowohl für historische Aufführungspraxis als auch zeitgenössische Musik. Er arbeitet international mit führenden Orchestern und Opernhäusern zusammen. Nach dem Konzert besteht die Möglichkeit, bei einer Aftershow-Party den Abend entspannt ausklingen zu lassen und die Vielfalt zu feiern.

Weitere Informationen und Kartenkauf unter: www.guerzenich-orchester.de/de/programm/melting-pot/114

MELTING POT, Sa 15.06.24, 20 Uhr, Carlswerk Victoria

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!