OpenAirPort-Festival 2023

Auf dem Gelände des Flughafens KölnBonn und mit der freundlichen Unterstüt­zung der Früh Brauerei werden auf einer eigens für dieses Konzertereignis hergerichteten Freifläche, bestens an den öffentlichen Nahverkehr angebun­den, mit Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsgelän­des fünf Konzerte stattfinden. Es spielen u.a.:

11.08.2023 Milow

12.08.2023 Üverm Horizont („Ne Kölsche Ovend am Flughafen“) Mit: Kassalla/Moderation: Martin Schopps

13.08.2023 Pelemele Rockmusik für Kinder

Rockmusik für Kinder 17.08.2023 Alphaville und das Deutsche Filmorchester Babelsberger

18.08.2023 Johannes Oerding

Alphaville & Deutsches Filmorchester Babelsberg „40th Anniversary – The Symphonic Tour“

Alphaville, größter deutscher Synth-Pop-Export und Schöpfer der legendären 80s-Hymnen „Big in Japan“, „Sounds like a Melody“ und „Forever Young“, wagen den Schritt ins Symphonische:

Alphaville blicken auf 40 Jahre Band-Geschichte zurück und nehmen das zum Anlass, ihre größten Hits in die symphonische Welt zu exportieren. „Eternally Yours“ heißt das am 23. September 2022 neu erschienene Album und ist dabei mehr als eine Übersetzung der Alphaville-Klassiker in das Klangspektrum eines großen Orchesters. Es ist vielmehr eine Symbiose zwischen Marian Golds einzigartigen stimmlichen Fähigkeiten, dem originären Alphaville-Sound und dem majestätisch kraftvollen Facettenreichtum des großbesetzten Deutschen Filmorchester Babelsberg.

„In meinen Ohren klingt „Eternally Yours“ so, als handelte es sich in Wirklichkeit um das erste Alphaville-Album – nur, dass es vor vierzig Jahren nicht veröffentlicht wurde. Wir hatten damals eben kein Orchester zur Hand“, erklärt der charismatische Frontsänger Marian Gold: „Alle 23 Stücke sind durch die Bearbeitung im Kern klarer geworden, sie sind freigelegt, entfesselt, befreit. Ihre wahre Natur kam zum Vorschein.“

„Eternally Yours“ handelt von Beständigkeit und Vergänglichkeit. Der komplett neue, titelgebende Song liest sich wie ein Abschiedsbrief. „Ich habe für das Lied keine Zeile selbst geschrieben, alle Wörter und alle Gedanken stammen von Shakespeare ...“, erläutert Gold: „Ich habe sie nur intertextuell zusammengesetzt und minimal justiert, damit sie für mich singbarer werden.“

Die größten Hits von Alphaville aus 40 Jahren Band-Geschichte komplett neu zu arrangieren und mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg neu aufzunehmen, ist in diesem Sinne ein logischer Schritt und zugleich eine Meisterleistung. Marian Gold und seine Arrangeure Max Knoth und Christian Lohr gelingt es, dem musikalischen Gehalt der Songs den angemessenen Klanggehalt zur Verfügung zu stellen.

Für alle Alphaville Fans bedeutet diese Tour ein Ticket zu glücklichen Erinnerungen an große Zeiten und zugleich ganz neue Eindrücke, wenn ihre Synthie-Helden der 80er sich auf Deutschlands Bühnen mit voller philharmonischer Wucht präsentieren.

