Paul Weller im Mai auf Deutschlandtour

Im kommenden Mai wird Paul Weller 65 Jahre alt. Kein Grund für den legendären Briten, deswegen gleich in Rente zu gehen - im Gegenteil. Nachdem der Musiker seine Deutschlandtour nach mehrmaligen Verlegungen letztlich leider auch absagen musste, bestätigt er nun drei neue Konzerte für das Frühjahr dieses Jahres. In den vergangenen zwei Jahren veröffentlichte er, grob überschlagen und ohne Gewähr auf Vollständigkeit neben „Fat Pop (Volume 1)“, seinem jüngsten und gefeierten Studioalbum, welches auf Platz eins der britischen Charts einstieg, noch zahlreiche weitere Werke: „An Orchestrated Songbook“, ein LiveAlbum zusammen mit dem BBC Orchestra mit Stücken aus allen Phasen seiner langen Laufbahn.

Er erfüllte den Willen des Volkes und erstellte mit „Will Of The People“ die zweite Compilation von B-Seiten und raren Stücken aus den Jahren von 2002 bis heute, der Fortsetzung der ersten Sammlung „Fly On The Wall“. Als Ergänzung dazu die EP „Whoosh“ unter anderem mit der Demo-Version von „Birth Of An Accidental Hipster“, welche er mit Noel Gallagher für The Monkees geschrieben hat. Die Standalone-Single „OOH DO U FINK U R“ zusammen mit Suggs von Madness, einer feinen Uptempo-60ies-Nummer, in der die beiden Herren sich an ihre (durchaus verkorkste) Schulzeit erinnern.

Der Modfather ist also immer noch genauso umtriebig wie seit den frühen Zeiten, als er mit The Jam aus Soul, Punk, New Wave und dem englischen Rock der Sechziger eine unwiderstehliche Mischung anrührte und mit The Style Council den Northernsouligen Stil zur fließenden Perfektion erweiterte und dabei zeigte, dass sozialistische Haltung, kompromisslose musikalische Arbeit und Eleganz unbedingt zusammengehören. Seit den beginnenden 90er-Jahren arbeitet Paul Weller solo und hat sich auch in dieser Zeit immer wieder neu erfunden.

Mal widmete er sich dem klassischen Folk, dann wieder nahm er eine raue Rockplatte auf oder widmete sich auf Albumlänge ausgefeilten Coverversionen seiner persönlichen Lieblingssongs. Was in all den Jahren immer blieb, waren die charaktervolle Stimme, die sich durch alle Schaffensphasen wie ein roter Faden zieht, sowie das großartige Gitarrenspiel. Neu ist immer wieder, welche Ideen er mit auf Tour bringt. Darum dürfen sich alle auf eine großartige und neue Show freuen, wenn Paul Weller im Mai endlich wieder zu uns auf Tour kommt.

Paul Weller, 17.05., 20h, Carlswerk Victoria, Köln, ab 52,05€

