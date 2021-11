The Simon & Garfunkel Story ist – coronabedingt ein Jahr später als geplant – am 22. und 23.03.22 in Köln im Musical Dome zu Gast. Weltweit hat The Simon & Garfunkel Story schon über 500.000 Menschen begeistert. Im Sommer 2019 wurde ihre Deutschlandpremiere im Kölner Musical Dome von Publikum und Presse gleichermaßen gefeiert. Als liebevolle Hommage bringt der Erfolg aus dem Londoner West End den charakteristischen Sound von Paul Simon und Art Garfunkel mit einer 7-köpfigen Band, drei Background Sängerinnen und zwei Sängern originalgetreu auf die Bühne und führt zu Welthits wie „The Sound of Silence“, „Bridge over Troubled Water“ oder „Mrs. Robinson“ auf eine fesselnde Zeitreise durch die Karriere der ebenso sympathischen wie tiefsinnigen Folk-Rock-Stars.

The Simon & Garfunkel Story, 22. & 23.03.2022, jew. 19.30h, Musical Dome, weitere Infos unter: www.bb-promotion.com

