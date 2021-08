Die phil.cologne, das internationale Festival der Philosophie, geht in diesem Jahr in die neunte Runde. Das größte Philosophiefestival Deutschlands präsentiert vom 02. bis 08. September an sieben Festivaltagen ein buntgemischtes Programm, das von aktuellen gesellschaftlichen Fragen bis hin zu philosophischen „Klassikern“ alles abdeckt. Mit dabei sind unter anderem Markus Gabriel und Karl Lauterbach zum Thema „Pandemie – wie weiter?“ oder Aladin El-Mafaalani, der über sein neues Buch „Wozu Rassismus? Von der Erfindung der Menschenrassen bis zum rassismuskritischen Widerstand“ spricht.

phil.cologne 2021, 02.-08.09., diverse Locations, weitere Infos unter: www.philcologne.de

