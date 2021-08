Ein Rock and Read Abend mit Martin Semmelrogge ist ein Erlebnis, welches im Zusammenspiel von Musik und Literatur lebt. Martin ist nicht nur ein authentischer Schauspieler, sondern kann auch sehr lebendig und anschaulich Geschichten erzählen. Denn vieles ist ihm passiert und diese besonderen Vorkommnisse hat er aufgeschrieben, und in zwei kurzweiligen autobiografischen Büchern verpackt. Für den musikalischen Soundtrack der Lesung von Martin Semmelrogge sorgt der Sänger und Gitarrist Hans Rohe (Ex - Nina Hagen Band, Van Dyke Parks...Berlin Beat Club) mit ausgewählten Liedern der Pop und Rockgeschichte ,die sich in die Biografie von Semmelrogge passend einfügen. So entsteht ein unterhaltsames und spannendes Wechselspiel zwischen Musik und Literatur.

„Rock and Read“ mit Martin Semmelrogge, 05.09., 18h, Odonien, 18€

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!