Atelier Theater: Die Highlights im Mai 2024

Die beste Mutter der Welt-Show, die (nicht nur) Mütter glücklich macht – mit Hits von Caterina Valente bis Heintje, von Udo Jürgens bis Abba. Was wären wir ohne Mütter – wir wären gar nicht da! Die Unterhaltungsdamen präsentieren eine Show mit Hits und Mutterwitz! Wie jedes Jahr ist im Mai wieder Muttertag. Der Tag, an dem wir mal abgesehen von den restlichen 364 Tagen im Jahr die Gelegenheit haben, unseren Müttern Dankbarkeit und Wertschätzung zu schenken, für ihren meist unermüdlichen Einsatz an der Kuschel-, Kreisch- und Krabbelfront. Voila! Diese zauberhafte Show bleibt garantiert länger im Herzen als der obligatorische Blumenstrauß in der Vase. Ein Abend zu Ehren aller Mütter und derer, die es noch werden wollen. Musikalische Highlights und rasant-charmante Frauenpower mit Marion Wilmer und Irmgard Knüppel. Witzig, weiblich, mütterlich!

„Mamma Mia – Die beste Mutter der Welt-Show“, Mittwoch 08.05.24, 20:00 Uhr

GERNE! Wie oft sagen wir dieses Wort – und lügen so anderen Leuten die Hucke voll! Mario Siegesmund spricht und singt auf der Bühne über Dinge, die uns ein warmes Gefühl geben. Zum Beispiel die Familie, Freunde oder auch ABC-Salbe. Ja, auch Tatsachen, die man gar noch so GERNE hört: Eigene Schwächen, Beef mit der Tochter und natürlich auch das Älterwerden. Große Themen betrachten und ihre Ernsthaftigkeit an den kleinsten Beobachtungen scheitern lassen – das hat sich Mario auf seine charmante Art vorgenommen. Schnell befindet sich das Publikum freudig ertappt mit ihm in einer kichernden Gruppentherapie. Natürlich sind GERNE auch unliebsame Wahrheiten dabei, die wir alle teilen und deshalb drüber lachen können – und sollten. Man muss den Ernst des Lebens schon kennen, um sich einen Abend lang möglichst weit davon entfernen zu können – und eine Show zu erleben, bei der man hinterher sagt: „Also, da waren wir GERNE!“

„Gerne!“, Köln-Premiere, Freitag 10.05.24, 20:00 Uhr

Wenn Christin Jugsch sich etwas vornimmt, dann zieht sie es auch durch. Aufgewachsen in einem kleinen beschaulichen Dorf in Niedersachsen sind die Möglichkeiten begrenzt. Zwischen ihrem fünften und zwanzigsten Lebensjahr beschloss sie: Ich muss hier weg. Mit sechs Jahren hätte sie es beinah einmal geschafft, aber dann kam der Bus zu spät. Aber gibt es nicht auch eine Welt, in der man andere Traumjobs verfolgt als Vorsitzende der Landjugend? Christin Jugsch erzählt vom Kampf zwischen konservativen Dorfdenken und wokem Stadtleben. Sie ist fest davon überzeugt, dass sie auf dem besten Wege ist, ein modernes City Girl zu werden. Denn auch wenn sie ihr Dorf und ihre Familie immer in ihrem Herzen mit sich trägt, in der Stadt gibt es eindeutig mehr Bars. Christin Jugsch ist eine der Neuentdeckungen des letzten Jahres. Extrem sympathisch, mutig, Storytellerin und ein Funny Bone.

„Plan A wird durchgezogen“, Donnerstag 16.05.24, 20:00 Uhr

Pandemie, Wirtschaftskrise und eine Welt am Abgrund. Dazu Lügner und Lobbyisten, die daraus ihre Vorteile ziehen. Es ist ein „Tanz mit dem Vulkan“ und Christoph Brüske ist derjenige, der sich die Freiheit nimmt, sich dem humorvoll zu widersetzen. Gegen Hetze und Irrsinn kämpft er an mit seinen Mitteln, die zahlreich sind. Als ehemaliger Opernsänger, gefeierter Gala-Entertainer und Polit-Kabarettist verfügt das ehemalige Mitglied des Bonner Springmaus-Improvisationstheaters über ein reichhaltiges Repertoire, das er in seinem taufrischem Programm gekonnt ausspielt. Neben all der brillanten Unterhaltung kommt bei dem dynamischen Rheinländer die Haltung nie zu kurz. So ist es eine ganz eigene Mischung, die Brüske auf die Bühne zaubert und vor allem ist es ein heißer Tanz. Erleben Sie einen höchst amüsanten Abend, an dessen Ende Sie vielleicht denken werden: „Der Vulkan kann ruhig ausbrechen. Wir haben schon mal vorgeglüht“.

„Tanz mit dem Vulkan“, Sonntag 26.05.24, 18:00 Uhr

