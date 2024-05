Dem Piano eine Stimme geben

Konzertankündigung

Die Kölner Konzertpianistin Carmen Stefanescu wird am 30. Juni 2024 im Orangerie Theater auftreten. Ihr Konzert verspricht ein besonderes Erlebnis zu werden, denn seit ihrer frühen Kindheit ist Stefanescu eine Liebhaberin der klassischen Musik. Schon als kleines Mädchen konnte sie nie genug von den Beethoven- und Mozart-Platten ihrer Mutter bekommen, was dazu führte, dass sie im Alter von vier Jahren ihr erstes Klavier erhielt.

Flucht und Neuanfang

Mit sieben Jahren musste Stefanescu mit ihrer Familie vor dem Ceausescu-Regime aus Rumänien fliehen. Die Flucht führte sie über Israel und Italien nach Deutschland. Noch bevor die Familie Möbel besaß, wurde ein Klavier ins neue Heim gebracht, auf dem Carmen täglich spielte und ihr Talent weiterentwickelte.

Neues Album: „The Voice of Piano“

Im Sommer 2024 erscheint Stefanescus neues Klavieralbum „The Voice of Piano“ als Doppel-CD beim Label Prospero Classica. Das Konzert im Orangerie Theater bietet den Zuhörern eine exklusive Vorschau auf die Stücke des Albums.

Interview mit Carmen Stefanescu

Ines Langel, Orangerie Theater: Du veröffentlichst bald eine neue CD und in dem Ankündigungstext steht, dass du darauf die Stimme des Klaviers, also die gesanglichen Qualitäten des Instruments zeigen möchtest. Wie ist das gemeint?

Carmen Stefanescu: Der Titel „The Voice of Piano“ kann mehrere Bedeutungen haben. Zum einen geht es mir darum zu zeigen, dass das eigentlich perkussive Instrument Klavier in der Lage ist zu singen. Und zum anderen gehört meine große Liebe dem Lied, also der Kombination von Lyrik und Musik. Wenn ich spiele und ich mir des Textes bewusst bin, ist meine Interpretation eine andere. Irgendwann verspürte ich den Wunsch, diese wunderbare Musik allein zu spielen und stellte fest, es gibt schon großartige Bearbeitungen. Teils von den Komponisten selbst, teils von so tollen anderen Komponisten wie Liszt, Godowski oder Busoni. Und einige Stücke, die ich unbedingt auf der CD haben wollte, hat Andreas J. Winkler aus Köln für mich arrangiert.

Aber es gibt auch einige wenige Stücke, die keine Lieder sind. Diese Werke singen aber von sich aus, auch wenn sie keinen Text haben. Fast wie Vocalisen für Klavier.“

IL: Welche Stücke hast du für ausgewählt und warum?

CS: Ich habe Stücke und Lieder ausgewählt, die mir in bestimmten Lebenslagen besonders viel bedeutet haben, wie Mélancolie von Poulenc, aber es gibt auch Querverweise wie die „schwarze Erde“ in der Komposition von Fazil Say und der schwarzen Erde in dem Text des rumänischen Volkslieds, das Andreas für mich bearbeitet hat. Ein Teil des Programms wird von Kunstliedern dominiert, der andere Teil von Volksliedern wie „siete canciones populares espanolas“ von de Falla in einer Bearbeitung von Ernesto Halffter, einem berühmten Komponisten und Pianisten aus der Zeit, „Greensleeves“ bearbeitet von Vaughn Williams oder Fasil Says „Black Earth“.

Es sind Lieder, die ich mit besonderen Musikern wie Carolin Masur und Laetitia Grimaldi gespielt habe und immer noch spiele, und die mich besonders berührt haben.

IS: Werden wir in dem Konzert alle Stücke zu hören bekommen oder setzt du Schwerpunkte?

CS: Nicht alle. Das Doppelalbum hat über 90 Minuten Spielzeit. Ich werde einige Stücke auslassen, oder als Zugabe spielen.

IL: Warum spielst du Klavier und kein anderes Instrument?CS: Das habe ich meinem Großvater zu verdanken. Er hatte ein Akkordeon, dass ich sehr spannend fand. Mein Großvater musste immer den Balg mit Luft füllen, und ich habe dann wie auf einem Klavier drauf gespielt. Eines Tages, das war ich 4 Jahre alt, stand ein gebrauchtes Klavier in der Zeitung. Mein Vater fragte mich, ob ich es haben wollte, und ob ich wollte! So fing alles an.“

IL: Ich habe gelesen, dass du auch Klavierunterricht gibst, kann sich jeder bei dir anmelden?CS: Ja, ich unterrichte seit vielen Jahren Klavier. Kinder und Erwachsene, Wiedereinsteiger und Musikliebende. Einige haben Wettbewerbe gewonnen, andere sehen es nur als Hobby, wichtig ist mir, dass sie gerne kommen und ein schönes Gefühl zum Instrument aufbauen und behalten, auch wenn sie irgendwann aufhören, Unterricht zu nehmen.

IL: Was denkst du wird das Publikum aus dem Abend mitnehmen?

CS: Ich hoffe, das Publikum mit meinen Klängen und Geschichten zu berühren und mitzunehmen auf eine Reise durch Europa.

Carmen Stefanescu: The Voice of Piano