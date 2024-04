Großes Kinder-Casting

Die Profi-Truppe inklusive Live-Orchester für das Musical BiKiNi SKANDAL, das im August täglich in der Volksbühne am Rudolfplatz Köln gespielt wird, steht schon seit vielen Monaten fest. Doch zwei Rollen in der 50er-Jahre-Krimi-Komödie rund um das skandalöseste Kleidungsstück aller Zeiten sind noch nicht besetzt - Die Kinderrollen.

Bei einem Kindercasting können Jungen und Mädchen im Alter von 7 bis 10 Jahren ihre Chance ergreifen und Teil der Musical-Cast werden. Interessent*innen können sich ab sofort mit Bild und kurzem Motivationsschreiben per E-Mail unter audition@gloria-theater.de bewerben.

Das Casting findet statt am, 06. Mai 2024, ab 18h in der Volksbühne am Rudolfplatz, Köln.

„Wir suchen Mädchen und Jungen, die sich gerne ausdrücken, singen können und Lust auf die Bühne haben”, erläutert Intendant Jochen Frank Schmidt die Rollenbeschreibung. „Hilfreich ist es natürlich auch, wenn man schon mal ein wenig Erfahrung auf und hinter der Bühne sammeln konnte”. Beim Casting in der Volksbühne dürfen die Kinder dann einen Musical-Song, den sie im Voraus zur Verfügung gestellt bekommen, zum Besten geben.

Eine Jury wird dann entscheiden, welche Kinder im August zusammen mit den Profis auf der Volksbühne stehen dürfen. Da pro Kind jeweils 1 Auftritt pro Woche geplant ist, werden für die gesamte Spielzeit einige Kinderdarsteller ausgewählt.

„Das Kindercasting ist immer ein ganz besonderer Moment,” weiß Alexander Dieterle, ”mit den kleinen zukünftigen Stars muss man sehr behutsam umgehen. Sie sind immer sehr aufgeregt und oft rühren sie auch uns in der Jury zu Tränen”.

