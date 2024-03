Theater im Bauturm: Die Highlights im März 2024

The Feral Womxn | Solo-Tanz-Theater von und mit Jemima Rose Dean | Uraufführung

Patriarchaler Kapitalismus verschmutzt nicht nur unsere Psyche, sondern auch die Biosphäre: The Feral Womxn sucht nach den Schnittstellen von Feminismus und Klimaaktivismus und setzt den wilden Nonkonformismus von Hexen und anderen Modellen naturnaher Weiblichkeit in Opposition zum domestizierten Frauenbild des Kapitalismus. Die australische Tänzerin Jemima Rose Dean hat ihr eigenes „re-wilding and re-witching“ entwickelt, um so dem kapitalistischen Apparat den Kampf anzusagen, der unseren Planeten verschmutzt und uns von unserer instinktgeleiteten, animalischen Natur trennt. Das sechzigminütige Solo entstand in einer zweimonatigen choreographischen Residenz am Goethe-Institut in Montreal und verbindet Mittel von Tanz, Stimme und physical theatre.

Teil von The Feral Womxn ist ein eigens dafür in Auftrag gegebener Soundtrack der Berliner musikschaffenden Persönlichkeit Lindred. Die Performance findet in englischer Sprache statt.

Spieltermine im März: Donnerstag, 07. März 2024 und Freitag, 08. März 2024 (zum Weltfrauen*tag), jeweils um 20:00 Uhr

Foto: Peter Wendebourg Warschau - New York - Tel Aviv

Warschau – New York – Tel Aviv | Eine musikalische Revue von und mit Dalia Schaechter, Boaz Krauzer und Band

Nach unermüdlicher Gastspieltätigkeit am Theater im Bauturm konzipiert Dalia Schaechter, seit 1995 Ensemblemitglied und Kammersängerin an der Oper Köln, nun erstmalig einen musikalischen Abend spezifisch für die kleine Bühne an der Aachener Straße. Gemeinsam mit dem jungen Pianisten Boaz Krauzer aus Tel Aviv entwickelt sie eine wilde Revue mit Musik der jüdischen Diaspora: Von Wiegenliedern und Protestsongs über mystische Hymnen und politische Chansons bis hin zu arabischen Crossover-Klängen und Showtunes vom Broadway, von Mordechai Gebirtig über Irving Berlin und George Gershwin bis zu Mordechai Zeira, von intimer Kundgabe über extrovertierten Glamour bis zur Beschwörung der verlorenen Heimat im Lied. Unterstützt von ihrer vierköpfigen Band entfaltet Dalia Schaechter in Warschau - New York - Tel Aviv das klangliche Panorama einer ebenso reichhaltigen wie diversen Musiktradition und lädt ein zur Erforschung jüdischer Musik jenseits des Klezmer.

Spieltermine im März: Mittwoch, 20. März 2024 (Wiederaufnahme), um 20:00 Uhr, Donnerstag, 21. März 2024, um 20:00 Uhr, Samstag, 23. März 2024, um 20:00 Uhr, Sonntag, 24. März 2024, um 18:00 Uhr

