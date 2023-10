Das ist Tanzmusik!

Bevor am 27. Oktober die Karneval der Stars 53 und einige ausgekoppelte Singles erscheinen, gibt es heute beriets vier anstehende Veröffentlichungen vom Label Pavement Records :

Kasalla- Wenn ich ne Engel bin

Die neue Single von Kasalla „Wenn ich ne Engel bin“ nimmt sich dem Thema Lebensende und Umgang mit dem Verlust von einer ganz anderen Perspektive an. Es soll getanzt werden auf dem Grab, Konfetti auf den Sarg regnen, ein letztes Mal gemeinsam angestoßen und gefeiert werden: „Dat es keine Dudedanz, dat es ming Aftershow!“

Beim Schreiben des Songs kam dann die Idee auf, ein Feature mit Ludwig Sebus zu integrieren. Gitarrist Flo Peil dazu: „Wir kennen Ludwig Sebus aus vielen Begegnungen vom Karneval bis hin zu politischen Aktionen. Eine beeindruckende Persönlichkeit, ein krasser Typ. Wie er mit 98 Jahren immer noch voller Lebenslust und Klarheit grade steht, ist einzigartig. Wir haben ihm von der Songidee erzählt und er hat sofort gesagt: Jungs, ich singe gerne mit!“

Räuber – Oben Unten

Die neue Single der Räuber „Oben Unten“ bringt den Dancefloor zum Beben. Ob Live auf der Bühne, in der Kneipe oder bei der nächsten Party: Der Song überzeugt mit tanzbaren Beats und einer Choreografie, der man sich nicht entziehen kann. Mit „Oben Unten“ kann jeder tanzen und wird zum Dancefloor-Mittelpunkt. Hier ist großes Ohrwurmpotential vorprogrammiert.

Funky Marys – Hätzblootjeföhl

Kennt ihr dieses „Hätzblootjeföhl“? In der neuen Single der Funky Marys beschreiben die Mädels genau dieses Gefühl, dass Glück, Endorphine und Liebe bedeutet. Für jeden ist dieses Gefühl mit anderen Erinnerungen verknüpft, doch oft kommt es auf, wenn man mit den richtigen Menschen unterwegs ist und eine unbeschreibliche Zeit hat. Gepaart mit einer eingängigen und tanzbaren Melodie wird man in dieser Session nicht an dem Song vorbeikommen.

StadtRand – En Kölsches Leed

Die neue Sessionssingle „En kölsches Leed“ der sechs sympathische Jungs rund um Sänger Roman Lob ( welcher vielen noch von seiner Teilnahme am Eurovision Song Contest 2012 ein Begriff sein könnte) zeigt, wie einfach es sich anfühlt, Musik auf kölsch zu genießen. Kölsche Lieder sind einfach ein Lebensgefühl, dass eingefleischte Kölner, Imis und jede Person gleichermaßen mitreißt und zusammenbringt.

Alle vier Singles sind ab sofort auf allen gängigen Download- und Streamingplattformen verfügbar.

Weitere Infos auf: www.pavement.de

