basta: X-Mas-Special

So besinnlich und ruhig es am Fest der Liebe im Kreis der Familie zugehen darf, soll und muss, gilt das nicht im Entferntesten für alle außerhäuslichen Weihnachtsfeiern.

Aber wohl keine Band hat sich so auf Feierfreude eingeschossen wie basta. Jeden Dezember begeistern die vier Kölner ihre Fanschar bei dem Kult-Event, ihrem Jahr für Jahr weit im Vorhinein ausverkauften "X-Mas Special". Besinnlichkeit bekommt man hier seltener geboten, eigentlich nur beim traditionell als letztes Stück angestimmten und gemeinsam mit dem Publikum gesungenen "O du fröhliche". Den Rest der Zeit wird gefeiert.

Dafür greifen basta auf die beliebtesten Weihnachts- und andere Lieder zurück und verpassen ihnen einen so haarsträubenden wie naheliegenden Dreh. "Jingle Bells" wird in "Schinkenpelz" zur Geschichte einer im Kühlschrank vergessenen Butterstulle, in ihrer Bearbeitung von Wolfgang Petrys Hit "Wahnsinn" singen sie vom verzweifelten Versuch, knapp vor Weihnachten noch einen Tannenbaum zu organisieren, Spider Murphys Gangs "Skandal im Sperrbezirk" verlegen sie kurzerhand ins biblische Betlehem, wo Joseph um seinen Ruf als Marias Verlobter kämpft. Nicht zu vergessen Nenas "99 Luftballons", die bei basta zu verhängnisvollen "99 Glühweinbons" mutieren!

Aufgrund der hohen Nachfrage - der 8. und 9. Dezember sind bereits seit Monaten ausverkauft - wird es nun zwei weitere Shows geben: Am Abend des 7. Dezembers und, zu familienfreundlicher Zeit, am 9. Dezember um 15 Uhr.

Zusatztermine: Donnerstag, 7. Dezember und Samstag, 9. Dezember 2023

Ort: Gloria, Apostelnstraße 11, 50667 Köln

Beginn: 7. Dezember um 20.00 Uhr | 9. Dezember um 15.00 Uhr

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!