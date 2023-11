Beth Hart kommt am 18.11.2024 nach Köln

Beth Hart ist so echt wie es nur geht. In einer Musikindustrie voller Hochglanzproduktionen und aufgeblasener Fotoshootings ist sie eine Künstlerin, die ihre Karten auf den Tisch legt, ihre dunkelsten Geheimnisse preisgibt und einlädt, sie zu begleiten.

Neue Fans kennen Beth vielleicht als die alles erobernde globale Ikone, die von der Times als "außergewöhnlich" und von The Guardian als "gewagt, grüblerisch und wütend" bezeichnet wurde. Aber um ihre Achterbahngeschichte zu verstehen, muss man nur den Text von „War In My Mind“ lesen.

Beth Hart gilt als eine der talentiertesten Stimmen ihrer Generation. Sie hat weltweit ausverkaufte Tourneen absolviert, darunter Auftritte in ehrwürdigen Hallen wie dem Ryman Auditorium in Nashville, der Royal Albert Hall in London und dem Ziggo Dome in Amsterdam. Sie erreichte sechs Mal die Spitze der Billboard-Charts, erhielt Doppelplatin und hatte eine Reihe von Top-10-Alben in ganz Europa in den Charts.

Trotz eines guten Dutzend exzellenter Studioalben, bleibt die wahre Domäne der Amerikanerin ganz eindeutig die Bühne. Hier erlebt man die Blues-Rock-Lady als brodelnden Vulkan, der kurz vor dem Ausbruch steht, noch ruht und im nächsten Moment Schmerz, Wut, Sehnsucht, Lust, aber auch Freude, einfach so rausschreit.

Beth Hart, 18.11.2024, 20:00 Uhr, LANXESS arena Köln,

