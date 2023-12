Erstmals seit 2012 wieder in Deutschland

Im Laufe seiner fast vierzigjährigen Karriere ist der mehrfach mit Platin ausgezeichnete und für einen GRAMMY nominierte Sänger und Schauspieler Chris Isaak mit seiner langjährigen Band Silvertone vor ausverkauften Häusern in aller Welt aufgetreten. Seine Musik- und Filmkarriere umfasst dreizehn von der Kritik gefeierte Studioalben, zwölf Singles, die die Charts stürmten, sowie mehrere Kinofilme, darunter “Das Schweigen der Lämmer”, „Twin Peaks“ und “That Thing You Do!”. Seine Arbeit führte ihn auch hinter die Kulissen, er steuerte die Musik für mehrere Film-Soundtracks bei, darunter “Eyes Wide Shut”, “True Romance”, “Wild at Heart” und “Blue Velvet”. Isaak spielte die Hauptrolle in seiner eigenen, von der Kritik gefeierten Fernsehserie “The Chris Isaak Show” auf SHOWTIME, war als Juror bei “The X Factor (Australia)” tätig und moderierte die Musiktalkshow “The Chris Isaak Hour” auf BIO. 2019 markiert den 30. Jahrestag von Isaaks geliebtem “Heart-Shaped World”-Album, das seinen größten Hit und Durchbruch „Wicked Game“ enthält. Das gerade erschienene Album “Everybody Knows It’sChristmas” ist Isaaks zweites Weihnachtsalbum in seiner Karriere und enthält 13 Titel mit Originalen und Coverversionen. Isaak wurde kürzlich mit einem Lifetime Achievement Award for Performance von den Americana Honors geehrt.

Bei seinen ersten Konzerten auf deutschen Bühnen seit 12 Jahren wird der Kalifornier seine Entertainer-Qualitäten mit einem vielseitigen Programm mit Klassikern aus seinem gesamten Repertoire, wie „Wicked Game“, „Blue Hotel“ oder „Baby Did A Bad Thing“, unter Beweis stellen.

Tickets sind über alle bekannten Stellen sowie über www.sparkassenpark.de erhältlich.

