Gutes tun und das Leben feiern

„BANDS with BENEFIZ“ – Unter diesem Namen haben sich vier großartige Acts zusammengeschlossen, um am 23. April 2024 ein Benefizkonzert zugunsten des Deutschen Kinderhospizvereins zu spielen.

Foto: Ralf Schönenberg

Miss Allie, Gregor Meyle, Stefanie Heinzmann und Carolin Kebekus mit ihrer Band, den BeerBitches, wollen am Dienstag, 23. April 2024, in der Stadthalle Köln laut werden für den guten Zweck. Durch den Abend führen Moderatorin Jeannine Michaelsen und Comedian Jan van Weyde.

Alle Acts treten pro bono auf, um sich solidarisch an die Seite von rund 50.000 betroffenen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit lebensverkürzender Erkrankung zu stellen. Der gesamte Erlös des Abends geht also an den Deutschen Kinderhospizverein e.V., der mit mehr als 30 ambulanten Kinder- und Jugendhospizdiensten ein bundesweites Netzwerk bildet, in dem 150 hauptamtliche und mehr als 1.300 ehrenamtliche Mitarbeitende betroffene Familien unterstützen.

Initiatorinnen des Abends sind die Schauspielerin und langjährige Botschafterin des Deutschen Kinderhospizvereins Jasmin Schwiers und Sophie Gesthuysen, die als Marketingstrategin in der Kölner Veranstaltungsbranche tätig ist. Auch Gregor Meyle und Stefanie Heinzmann sind stete Unterstützer der Kinderhospizarbeit in Deutschland, Stefanie ist als Botschafterin der Deutschen KinderhospizSTIFTUNG beim Konzert vertreten. Dieser guten Sache haben sich Miss Allie und Carolin Kebekus gerne angeschlossen:

"Wir unterstützen den Deutschen Kinderhospizverein, weil der Verein fantastische Arbeit macht, die nicht nur für viele Familien, sondern auch für uns als Gesellschaft wertvoll ist“, sagt Carolin Kebekus, die dem Abend mit ihrer Band, den BeerBitches, zum Schluss einen Kölschen Anstrich verleihen wird. "BANDS with BENEFIZ" ist ein Event, bei dem man Gutes tun und gleichzeitig das Leben feiern kann.

"BANDS with BENEFIZ", Stadthalle Köln, Jan-Wellem-Str. 2, 51065 Köln, 23.04., Beginn: 20 Uhr

