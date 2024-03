Jason Derulo beim Kunst!Rasen 2024

Die Vorbereitungen für die 12. Ausgabe der erfolgreichen Open-Air Reihe KUNST!RASEN in Bonn-Gronau laufen weiterhin auf Hochtouren. Jason Derulo, der am 16. März vor ausverkaufter Kulisse in der Lanxess Arena, Köln seine „Nu King World Tour“ in Deutschland startet, kommt nun zu einem Zusatzkonzert am 16. August 2024 auf den KUNST!RASEN nach Bonn. Weitere Konzertbestätigungen für Bonn folgen zeitnah.

US-Popsänger Jason Derulo ist ein echter Weltstar, bei TikTok hat er 58,1 Millionen Follower, bei Instagram 32,2 Millionen, bei YouTube 29,1 Millionen. Neun lange Jahre mussten Fans von Jason Derulo auf ein neues Album und einen Nachfolger von "Everything Is 4” warten und wurden am Ende nicht enttäuscht: Das neue Werk hört auf den Namen “Nu King“ wurde am 16. Februar 2024 auf den Markt gebracht und erklärte zum Coup: "‘Nu King‘ ist der Höhepunkt meiner bisherigen Karriere. Seit meinem letzten Album sind neun Jahre vergangen, und in dieser Zeit ist eine Menge passiert. Ich habe aber nie aufgehört, Musik zu machen. Viele dieser Songs hatten kein richtiges Zuhause, also habe ich einen Ort für sie geschaffen. Dazu kommen die neueren Songs. Sie zeigen, wo ich aktuell in meinem Leben stehe. Kombiniert auf einem Album, entwickelt die ganze Sache eine geradezu filmische Dimension. Der Albumtitel bezieht sich auf den Namen meines Sohnes, King. Man kann noch weiter gehen und sagen: das hier ist ein krönender Moment, auf den ich wirklich stolz bin. 2023 stand ganz im Zeichen der Vorbereitungen, 2024 ist nun der Moment gekommen, all das zu zelebrieren, wofür ich so hart gearbeitet und was ich aufgebaut habe." Doch Jason Derulo hat nicht nur sein Studioalbum veröffentlicht, sondern noch eine dazugehörige “Nu King”-Welttournee angekündigt, die Ende Februar in Stockholm gestartet ist.

Er denkt immer einen Schritt voraus, setzt sich mühelos über Genregrenzen hinweg und ist unglaublich kreativ – kein Wunder, dass sich Jason Derulo als treibende Kraft in der globalen Poplandschaft etabliert hat. Seinen Durchbruch hatte er 2009 mit der Single „Whatcha Say“, in den USA 5-fach-Plattin und in Deutschland mit Gold ausgezeichnet.

Das Publikum kann sich jedenfalls auf eine spektakuläre Live-Show, ein energiegeladenes Hit-Feuerwerk und heiße Dance Moves freuen.

Jason Derulo, Kunst!Rasen Bonn, 16.08.2024, Beginn: 19.00 Uhr

