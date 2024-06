Kasalla und Johannes Oerding bestätigt

Die Kunst!Rasen-Saison startet in diesem Jahr mit "The National + Bess Atwell" am 27.06. mit bereits über 75.000 verkauften Karten.

Für 2025 kann der Veranstalter Ernst Ludwig Hartz bereits zwei erste grandiose Acts verkünden: neben Johannes Oerding, der am 03.08.2025 nach Bonn kommt, ist mit Kasalla am 23.08.2025 die zweite Show für das nächste Jahr bestätigt.

Der Vorverkauf für beide 2025-Gigs läuft bereits. Info: www.kunstrasen-bonn.de

Und so ist das aktuelle Line-up für 2024

27.06. The National + Bess Atwell, Beginn: 18.30 Uhr

30.06. Klassik!Picknick Beginn: 19 Uhr

03.07. Greta van Fleet + The Amazons, Beginn: 19 Uhr

04.07. Nile Rodgers & Chic + Kool & The Gang + Jake Isaac, Beginn: 17.30 Uhr

05.07.. ZZ Top + Sloper + Danny Bryant, Beginn: 17.50 Uhr

06.07. Folk!Picknick, Beginn: 15 Uhr

11.07. Zucchero + Jack Savoretti, Beginn: 18.30 Uhr

17.07. Larkin Poe + Rival Sons, Beginn: 19 Uhr

19.07. Dave Stewart Eurythmics, Beginn: 19 Uhr

26.07. Jamie Cullum + Susann O’Neil, Beginn: 19 Uhr

29.07. MIKA, Beginn: 19 Uhr07.08. Keane + The Sherlocks, Beginn: 19 Uhr

09.08. PUR, Beginn: 19 Uhr

10.08. Bushido. Beginn: 19 Uhr

16.08. Jason Derulo, Beginn: 19 Uhr

17.08. Silbermond + Luca Noel, Beginn: 19 Uhr

18.08. LEA, Beginn: 19 Uhr

19.08. Korn + Spiritbox, Beginn: 18.30 Uhr. AUSVERKAUFT

21.08. Gossip, Beginn: 19 Uhr

23.08. Schiller, Beginn: 19.30 Uhr

