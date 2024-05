Kizuna no Kiseki

Ein japanischer Mega-Rock-Act und eine asiatische Anime-Top-Serie machen gemeinsame Sache. Japans Superstars Man With A Misssion haben den ersten und letzten Song des Kinofilms „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Swordsmith Village Arc“ aufgenommen. Eine extrem heiße Kombination: Die erste Kinoversion der TV-Erfolgsreihe war 2020 der weltweit erfolgreichste Film nach Einspielergebnis; die Videos der Band erzielen Millionen Clicks, mit ihren Konzerten daheim füllt sie Arenen! Nun kommt das Quintett im September zu zwei Gastspielen nach Deutschland. Kartensind im Vorverkauf erhältlich.

.Man With A Mission sind keine konventionelle Gruppe, sondern eine mit fantastischer Geschichte und tierisch-markantem Look! Der Grund dafür laut ‚MWAM‘: Bei ihnen handele es sich um eine vom Biologen und Hobby-Gitarristen Dr. Jimi kreierte „ultimative Lebensform“. Diese sei, nachdem sie über Epochen hinweg weltweit enormes Unheil verursacht habe, lange in der Antarktis eingefroren und dort intensiv der Musik ausgesetzt gewesen. Schließlich habe die Erderwärmung jedoch ihre Eis-Käfige schmelzen und sie in Japan wieder öffentlich in Erscheinung treten lassen.

Seit ihrer Gründung 2010 hat die Formation sieben Album veröffentlicht. Stilistisch ist der betont melodiöse Power-Sound, der bereits den Anime-Film „Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans“ beziehungsweise das Videospiel „Street Fighter V“ untermalt hat, am ehesten mit dem von Linkin Park zu vergleichen. Sie selber bezeichnen ihren Mix aus alternativem Punk- und Hardrock plus etwas Electro als „Hybrid Rock“.

Live bieten Man With A Mission auch optisch Aufsehenerregendes: Tokyo Tanaka(Gesang), Spear Rib (Schlagzeug), Jean-Ken Johnny (Gitarre, Gesang, Rap), DJSanta Monica und Kamikaze Boy (Bass) treten mit hyperrealistischen Wolfsköpfen auf. Ihr zwei Juni-Termine bieten eine gute Chance, die fünf Mischwesen aus Tokyo als harten Kontrast zum trendy K-Pop zu erleben!

Man With A Mission, 07.09.24 Köln, E-Werk

