KUNST!RASEN Saison 2024 in Bonn

Die Vorbereitungen für die 12. Ausgabe der KUNST!RASEN Saison laufen auf Hochtouren. Die zurückliegende 11. Saison mit 17 Konzerten war mit über 90.000 Besuchern die bislang erfolgreichste.

In 2024 startet die KUNST!RASEN Saison am 27. Juni mit dem Konzert der US-amerikanischen Band The National.

Nun kann der Veranstalter ELH Promotion zwei weitere Acts bestätigen. Weitere folgen zeitnah.

Greta Van Fleet, die musikalische Sensation aus den USA, kommt am 3 Juli 2024 auf den KUNST!RASEN in Bonn-Gronau. Die vier Mitglieder von Greta van Fleet sind gerade einmal um die Mitte 20, aber sie rocken mit einer solchen Wucht, als wären sie bereits alte Hasen des Geschäfts. Als ihre großen Einflüsse beschreiben sie die wegweisenden Bands der Siebziger, darunter Led Zeppelin, The Cream, Jefferson Airplane, The Doors oder die Acts rund um Robert Johnson. Und das hört man schon beim ersten Riff: Die frisch und kraftvoll rockende Formation aus dem kleinen Städtchen Frankenmuth nahe Detroit, die mittlerweile geschlossen ins Musikmekka Nashville gezogen ist, zieht die Hörer schon nach wenigen Takten in ihren Bann. Und das weltweit: In den USA wie auch in vielen Nationen Asiens und Europas, darunter Deutschland, stiegen ihre bisherigen Alben in die Top 10 der Charts; weltweit verkaufte die Band mehr als 3,5 Millionen Tonträger. Dies gilt auch für den am 21. Juli veröffentlichten, dritten Longplayer „Starcatcher“, mit dem Greta van Fleet seit diesem Herbst auf Welttournee sind. Nach ihren ausverkauften Shows in diesem November kommt das Quartett im nächsten Jahr auch nach Bonn im Rahmen ihrer bestätigten Open-Air-Konzerte.

Wer mit LEA über ihre Musik spricht, merkt schnell, dass Kreativität bei ihr aus einer Art natürlicher Gelassenheit entsteht. Sie mag es, wenn Dinge einfach passieren, lässt sich nicht gern bewerten und unperfekte Platten machen ihr keine Angst. Im Gegenteil: Für LEA sind sie spannende Zeitdokumente.

2016 veröffentlichte sie ihr erstes, sehr melancholisches Album "Vakuum". Ihre Single "Leiser" wurde zur Radio-Hymne und bescherte ihr die erste goldene Schallplatte. Dank dieser neuen Leichtigkeit und dem Öffnen des LEA-Universums hat sie mit "Zwischen meinen Zeilen" ihre ganz eigene Soundwelt gefunden. Dieser Soundwelt bleibt sie auch mit ihrem dritten Album "Treppenhaus" treu.

2021 und 2022 ist LEA die meistgestreamte Künstlerin in Deutschland. Allein auf Spotify erreicht sie über 272 Mio. Streams. Das Album »Treppenhaus« erreicht Goldstatus. Es folgt die ausverkaufte »Treppenhaus« OPEN AIR Tour. Die Folgezeit ist geprägt von Kreativität und außergewöhnlichen Kollaborationen, sowie der Verleihung von 10 Gold- und Platin Awards. Im Herbst 2022 spielte sie eine ausverkaufte Hallentour, die beim Publikum für Begeisterung sorgt.

Bevor LEA im Sommer dieses Jahres insgesamt 23 Open Air Shows spielte, veröffentlichte die Wahlberlinerin mit “Bülowstrasse“ ein Album ganz entgegen dem Zeitgeist, mit dem die Straße ihren festen Platz in der an musikalischen Anekdoten und Erzählungen so reichen Hauptstadt bekommen hat.

Im Sommer nächsten Jahres wird LEA auf verschiedenen Festival Bühnen zu erleben sein, u. a. am 18. August 2024 auf dem KUNST!RASEN, wo sie schon im Juli 2022 ein viel umjubeltes Konzert gespielt hatte.

KUNST!RASEN 2024 – Das Programm (Stand: 1.12.2023)

27.06.2024 The National + Bess Atwell

30.06.2024 Klassik!Picknick

03.07.2024 Greta Van Fleet Neu!

04.07.2024 Nile Roger & Chic + Kool & The Gang

06.07.2024 Folk!Picknick

11.07.2024 Zucchero

26.07.2024 Jamie Cullum

09.08.2024 PUR17.08.2024 Silbermond

18.08.2024 LEA Neu!

23.08.2024 Schiller

